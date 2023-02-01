https://ria.ru/20230201/moshennichestvo-1849054956.html
В Иркутской области возбудили дело о мошенничестве с поставками угля
В Иркутской области возбудили дело о мошенничестве с поставками угля - РИА Новости, 01.02.2023
В Иркутской области возбудили дело о мошенничестве с поставками угля
На руководителей и бухгалтера теплоснабжающей организации в Иркутской области завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, их обвиняют в... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T18:10
2023-02-01T18:10
2023-02-01T18:10
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 1 фев – РИА Новости. На руководителей и бухгалтера теплоснабжающей организации в Иркутской области завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, их обвиняют в хищении из бюджета 79 миллионов рублей, сообщает СУСК РФ региона. "В Иркутской области руководство теплоснабжающей организации обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено по материалам налоговой службы и УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области", - говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемые в 2020 и 2021 годах, используя мошеннические схемы с субсидиями на компенсацию затрат по приобретению и доставке топлива, присвоили 42 миллиона рублей. В данном случае они предоставляли в региональную службу по тарифам и министерство жилищной политики, энергетики и транспорта региона фиктивные документы. По условиям договора уголь поставлялся на север по цене около 8,5 тысячи рублей за тонну, однако фактически услуги оказывала другая фирма и по меньшей цене – за 6,5 тысячи рублей за тонну угля. Кроме того, руководители компании вместе с главным бухгалтером подали в налоговую поддельные документы и таким образом похитили из бюджета более 37 миллионов рублей в виде возврата НДС. В настоящее время двум фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
https://ria.ru/20230130/moshennichestvo-1848519953.html
https://ria.ru/20230126/obysk-1847632745.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, иркутская область, жкх, россия
Происшествия, Иркутская область, ЖКХ, Россия
В Иркутской области возбудили дело о мошенничестве с поставками угля
В Приангарье возбудили дело о мошенничестве с поставками угля почти на 80 миллионов рублей
ИРКУТСК, 1 фев – РИА Новости.
На руководителей и бухгалтера теплоснабжающей организации в Иркутской области завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, их обвиняют в хищении из бюджета 79 миллионов рублей, сообщает
СУСК РФ региона.
"В Иркутской области руководство теплоснабжающей организации обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено по материалам налоговой службы и УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области", - говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемые в 2020 и 2021 годах, используя мошеннические схемы с субсидиями на компенсацию затрат по приобретению и доставке топлива, присвоили 42 миллиона рублей. В данном случае они предоставляли в региональную службу по тарифам и министерство жилищной политики, энергетики и транспорта региона фиктивные документы. По условиям договора уголь поставлялся на север по цене около 8,5 тысячи рублей за тонну, однако фактически услуги оказывала другая фирма и по меньшей цене – за 6,5 тысячи рублей за тонну угля. Кроме того, руководители компании вместе с главным бухгалтером подали в налоговую поддельные документы и таким образом похитили из бюджета более 37 миллионов рублей в виде возврата НДС.
В настоящее время двум фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.