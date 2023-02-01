https://ria.ru/20230201/moshennichestvo-1849054956.html

В Иркутской области возбудили дело о мошенничестве с поставками угля

В Иркутской области возбудили дело о мошенничестве с поставками угля - РИА Новости, 01.02.2023

В Иркутской области возбудили дело о мошенничестве с поставками угля

На руководителей и бухгалтера теплоснабжающей организации в Иркутской области завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, их обвиняют в... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T18:10

2023-02-01T18:10

2023-02-01T18:10

происшествия

иркутская область

жкх

россия

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ИРКУТСК, 1 фев – РИА Новости. На руководителей и бухгалтера теплоснабжающей организации в Иркутской области завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, их обвиняют в хищении из бюджета 79 миллионов рублей, сообщает СУСК РФ региона. "В Иркутской области руководство теплоснабжающей организации обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено по материалам налоговой службы и УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области", - говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемые в 2020 и 2021 годах, используя мошеннические схемы с субсидиями на компенсацию затрат по приобретению и доставке топлива, присвоили 42 миллиона рублей. В данном случае они предоставляли в региональную службу по тарифам и министерство жилищной политики, энергетики и транспорта региона фиктивные документы. По условиям договора уголь поставлялся на север по цене около 8,5 тысячи рублей за тонну, однако фактически услуги оказывала другая фирма и по меньшей цене – за 6,5 тысячи рублей за тонну угля. Кроме того, руководители компании вместе с главным бухгалтером подали в налоговую поддельные документы и таким образом похитили из бюджета более 37 миллионов рублей в виде возврата НДС. В настоящее время двум фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

https://ria.ru/20230130/moshennichestvo-1848519953.html

https://ria.ru/20230126/obysk-1847632745.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, иркутская область, жкх, россия