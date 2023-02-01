https://ria.ru/20230201/monastyr-1849087255.html

В монастыре в ДНР рассказали об обстановке в обители после удара ВСУ

В монастыре в ДНР рассказали об обстановке в обители после удара ВСУ - РИА Новости, 01.02.2023

В монастыре в ДНР рассказали об обстановке в обители после удара ВСУ

Удар украинских боевиков из поставленной американцами РСЗО HIMARS по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю привел к тому, что даже прятавшаяся в... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T20:44

2023-02-01T20:44

2023-02-01T20:47

специальная военная операция на украине

волноваха

донецк

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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Удар украинских боевиков из поставленной американцами РСЗО HIMARS по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю привел к тому, что даже прятавшаяся в подвале монахиня получила тяжелые ранения, оказавшиеся позже смертельными, рассказал РИА Новости источник в монастыре. "В Никольском монастыре вчера погиб священник и сегодня от тяжелого ранения умерла схимонахиня Савва. Линия фронта сейчас очень близко к монастырю. Обстрел произошел вчера около шести вечера. Ударили HIMARS по монастырю. Погиб священник - его посекло осколками на улице. А пострадавшая схимонахиня находилась в подвале. Ракета пробила здание. Она сидела в подвальном помещении. Боеприпас пробил три перекрытия. Ей оторвало руки и было тяжелое ранение груди", - рассказал источник. С помощью военных раненую схимонахиню удалось оперативно переправить в Волноваху, а из Волновахи ее привезли в Донецк. "Уже в Донецке она ночью преставилась в больнице Калинина. Хоронить ее будут в Касперовском монастыре. Помимо погибшей схимонахини и священника пострадавших при вчерашнем обстреле нет. Погибшего священника сегодня похоронили на территории Никольского монастыря" - сообщил источник. Линия фронта сейчас пролегает на расстоянии 4 километров от монастыря. "Вокруг монастыря сейчас очень громко и шумно. Монастырь находится на расстоянии всего 4-5 километров от линии фронта и Угледара по прямой. Если по дороге, то около 12 километров. Несмотря на разрушения, в оставшихся на территории монастыря храмах продолжаются службы. Монастырь разрушен практически полностью. Там осталась всего пара храмов", - рассказал РИА Новости местный житель. Ранее - летом и осенью - монастырь принимал беженцев из Угледара, однако к настоящему времени мирян в монастыре нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230201/regiony-1849043578.html

волноваха

донецк

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

волноваха, донецк