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В монастыре в ДНР рассказали об обстановке в обители после удара ВСУ - РИА Новости, 01.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/monastyr-1849087255.html
В монастыре в ДНР рассказали об обстановке в обители после удара ВСУ
В монастыре в ДНР рассказали об обстановке в обители после удара ВСУ - РИА Новости, 01.02.2023
В монастыре в ДНР рассказали об обстановке в обители после удара ВСУ
Удар украинских боевиков из поставленной американцами РСЗО HIMARS по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю привел к тому, что даже прятавшаяся в... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T20:44
2023-02-01T20:47
специальная военная операция на украине
волноваха
донецк
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Удар украинских боевиков из поставленной американцами РСЗО HIMARS по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю привел к тому, что даже прятавшаяся в подвале монахиня получила тяжелые ранения, оказавшиеся позже смертельными, рассказал РИА Новости источник в монастыре. "В Никольском монастыре вчера погиб священник и сегодня от тяжелого ранения умерла схимонахиня Савва. Линия фронта сейчас очень близко к монастырю. Обстрел произошел вчера около шести вечера. Ударили HIMARS по монастырю. Погиб священник - его посекло осколками на улице. А пострадавшая схимонахиня находилась в подвале. Ракета пробила здание. Она сидела в подвальном помещении. Боеприпас пробил три перекрытия. Ей оторвало руки и было тяжелое ранение груди", - рассказал источник. С помощью военных раненую схимонахиню удалось оперативно переправить в Волноваху, а из Волновахи ее привезли в Донецк. "Уже в Донецке она ночью преставилась в больнице Калинина. Хоронить ее будут в Касперовском монастыре. Помимо погибшей схимонахини и священника пострадавших при вчерашнем обстреле нет. Погибшего священника сегодня похоронили на территории Никольского монастыря" - сообщил источник. Линия фронта сейчас пролегает на расстоянии 4 километров от монастыря. "Вокруг монастыря сейчас очень громко и шумно. Монастырь находится на расстоянии всего 4-5 километров от линии фронта и Угледара по прямой. Если по дороге, то около 12 километров. Несмотря на разрушения, в оставшихся на территории монастыря храмах продолжаются службы. Монастырь разрушен практически полностью. Там осталась всего пара храмов", - рассказал РИА Новости местный житель. Ранее - летом и осенью - монастырь принимал беженцев из Угледара, однако к настоящему времени мирян в монастыре нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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волноваха, донецк
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Донецк
20:44 01.02.2023 (обновлено: 20:47 01.02.2023)
 
В монастыре в ДНР рассказали об обстановке в обители после удара ВСУ

В монастыре в ДНР рассказали об обстановке в обители после удара ВСУ из РСЗО HIMARS

© Фото : страница Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря во ВКонтактеСвято-Успенский Николо-Васильевский монастырь
Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Фото : страница Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря во ВКонтакте
Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Удар украинских боевиков из поставленной американцами РСЗО HIMARS по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю привел к тому, что даже прятавшаяся в подвале монахиня получила тяжелые ранения, оказавшиеся позже смертельными, рассказал РИА Новости источник в монастыре.
"В Никольском монастыре вчера погиб священник и сегодня от тяжелого ранения умерла схимонахиня Савва. Линия фронта сейчас очень близко к монастырю. Обстрел произошел вчера около шести вечера. Ударили HIMARS по монастырю. Погиб священник - его посекло осколками на улице. А пострадавшая схимонахиня находилась в подвале. Ракета пробила здание. Она сидела в подвальном помещении. Боеприпас пробил три перекрытия. Ей оторвало руки и было тяжелое ранение груди", - рассказал источник.
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С помощью военных раненую схимонахиню удалось оперативно переправить в Волноваху, а из Волновахи ее привезли в Донецк.
"Уже в Донецке она ночью преставилась в больнице Калинина. Хоронить ее будут в Касперовском монастыре. Помимо погибшей схимонахини и священника пострадавших при вчерашнем обстреле нет. Погибшего священника сегодня похоронили на территории Никольского монастыря" - сообщил источник.
Линия фронта сейчас пролегает на расстоянии 4 километров от монастыря.
"Вокруг монастыря сейчас очень громко и шумно. Монастырь находится на расстоянии всего 4-5 километров от линии фронта и Угледара по прямой. Если по дороге, то около 12 километров. Несмотря на разрушения, в оставшихся на территории монастыря храмах продолжаются службы. Монастырь разрушен практически полностью. Там осталась всего пара храмов", - рассказал РИА Новости местный житель.
Ранее - летом и осенью - монастырь принимал беженцев из Угледара, однако к настоящему времени мирян в монастыре нет.
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Специальная военная операция на УкраинеВолновахаДонецк
 
 
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