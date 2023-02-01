https://ria.ru/20230201/mobilizatsiya-1849073233.html
В ВСУ заявили, что ограниченно годных к службе могут мобилизовать
В ВСУ заявили, что ограниченно годных к службе могут мобилизовать - РИА Новости, 01.02.2023
В ВСУ заявили, что ограниченно годных к службе могут мобилизовать
Ограниченно годных к воинской службе из-за состояния здоровья украинцев могут мобилизовать, сообщают местные СМИ, ссылаясь на начальника управления персонала... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T19:04
2023-02-01T19:04
2023-02-01T19:04
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украина
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ограниченно годных к воинской службе из-за состояния здоровья украинцев могут мобилизовать, сообщают местные СМИ, ссылаясь на начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск Украины Романа Горбача. "На Украине могут мобилизовать ограниченно пригодных по состоянию здоровья", - говорится в сообщении в телеграм-канале украинского теле-проекта "Говорит большой Львов". По информации телеграм-канала, Горбач подтвердил, что "негодных" все таки могут призвать, но проходить службу они будут в небоевых частях обеспечения. Ряд украинских СМИ зимой сообщал об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. Украинские правоохранители регулярно сообщают о ликвидации каналов переправки уклонистов за границу и задержании мужчин, которые пытаются покинуть страну по поддельным документам или под видом инвалидов, волонтеров. Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине в ноябре было продлено до 19 февраля 2023 года.
https://ria.ru/20230130/mobilizatsiya-1848527737.html
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
В ВСУ заявили, что ограниченно годных к службе могут мобилизовать
Представитель ВСУ Горбач признал, что ограниченно годных к службе могут мобилизовать
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Ограниченно годных к воинской службе из-за состояния здоровья украинцев могут мобилизовать, сообщают местные СМИ
, ссылаясь на начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск Украины Романа Горбача.
"На Украине могут мобилизовать ограниченно пригодных по состоянию здоровья", - говорится в сообщении в телеграм-канале украинского теле-проекта "Говорит большой Львов".
По информации телеграм-канала, Горбач подтвердил, что "негодных" все таки могут призвать, но проходить службу они будут в небоевых частях обеспечения.
Ряд украинских СМИ зимой сообщал об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
Украинские правоохранители регулярно сообщают о ликвидации каналов переправки уклонистов за границу и задержании мужчин, которые пытаются покинуть страну по поддельным документам или под видом инвалидов, волонтеров.
Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине в ноябре было продлено до 19 февраля 2023 года.