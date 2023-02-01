Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ заявили, что ограниченно годных к службе могут мобилизовать - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/mobilizatsiya-1849073233.html
В ВСУ заявили, что ограниченно годных к службе могут мобилизовать
В ВСУ заявили, что ограниченно годных к службе могут мобилизовать - РИА Новости, 01.02.2023
В ВСУ заявили, что ограниченно годных к службе могут мобилизовать
Ограниченно годных к воинской службе из-за состояния здоровья украинцев могут мобилизовать, сообщают местные СМИ, ссылаясь на начальника управления персонала... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T19:04
2023-02-01T19:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342401_0:110:3250:1938_1920x0_80_0_0_2b09f6a2037b031d8348b2a3f70c3a1f.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ограниченно годных к воинской службе из-за состояния здоровья украинцев могут мобилизовать, сообщают местные СМИ, ссылаясь на начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск Украины Романа Горбача. "На Украине могут мобилизовать ограниченно пригодных по состоянию здоровья", - говорится в сообщении в телеграм-канале украинского теле-проекта "Говорит большой Львов". По информации телеграм-канала, Горбач подтвердил, что "негодных" все таки могут призвать, но проходить службу они будут в небоевых частях обеспечения. Ряд украинских СМИ зимой сообщал об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. Украинские правоохранители регулярно сообщают о ликвидации каналов переправки уклонистов за границу и задержании мужчин, которые пытаются покинуть страну по поддельным документам или под видом инвалидов, волонтеров. Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине в ноябре было продлено до 19 февраля 2023 года.
https://ria.ru/20230130/mobilizatsiya-1848527737.html
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342401_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_4c5a64fe37298a9f5fc1cf1623706571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
19:04 01.02.2023
 
В ВСУ заявили, что ограниченно годных к службе могут мобилизовать

Представитель ВСУ Горбач признал, что ограниченно годных к службе могут мобилизовать

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ограниченно годных к воинской службе из-за состояния здоровья украинцев могут мобилизовать, сообщают местные СМИ, ссылаясь на начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск Украины Романа Горбача.
"На Украине могут мобилизовать ограниченно пригодных по состоянию здоровья", - говорится в сообщении в телеграм-канале украинского теле-проекта "Говорит большой Львов".
Флаги Украины - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 20:35Специальная военная операция на Украине
Бывший генпрокурор Украины призвал объявить максимальную мобилизацию
По информации телеграм-канала, Горбач подтвердил, что "негодных" все таки могут призвать, но проходить службу они будут в небоевых частях обеспечения.
Ряд украинских СМИ зимой сообщал об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
Украинские правоохранители регулярно сообщают о ликвидации каналов переправки уклонистов за границу и задержании мужчин, которые пытаются покинуть страну по поддельным документам или под видом инвалидов, волонтеров.
Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине в ноябре было продлено до 19 февраля 2023 года.
Участники праздничного шествия по случаю празднования Дня соборности Украины - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 08:00
Киев делает ставку на бандеровский гитлерюгенд
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала