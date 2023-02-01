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В московском метро студент набросился на сотрудника службы безопасности - РИА Новости, 01.02.2023
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В московском метро студент набросился на сотрудника службы безопасности
В московском метро студент набросился на сотрудника службы безопасности - РИА Новости, 01.02.2023
В московском метро студент набросился на сотрудника службы безопасности
Студент педагогического колледжа с кулаками набросился на представителя службы безопасности столичной подземки, не желая сдавать багаж на досмотр,... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T13:30
2023-02-01T13:30
происшествия
московский метрополитен
москва
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Студент педагогического колледжа с кулаками набросился на представителя службы безопасности столичной подземки, не желая сдавать багаж на досмотр, злоумышленника задержали за считанные секунды, сообщил журналистам сотрудник пресс-центра МВД России Артем Алентьев. По информации пресс-службы, инцидент произошел в северном вестибюле станции метро "Саларьево" Сокольнической линии. Время происшествия в ведомстве не уточнили. "В нарушение правил пользования Московским метрополитеном 18-летний житель столицы проигнорировал неоднократные требования пройти для проверки багажа в досмотровую зону, а затем нанес удар рукой одному из представителей службы безопасности. После этого злоумышленник предпринял попытку скрыться и забежал в вагон электропоезда, однако был оперативно задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене", - сказал Алентьев. В пресс-центре МВД России также отметили, что пострадавший сотрудник госпитализирован и проходит лечение. Возбуждено уголовное дело о побоях (статья 116 УК РФ), добавил представитель пресс-центра МВД.
https://ria.ru/20230128/zaderzhanie-1848134144.html
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происшествия, московский метрополитен, москва
Происшествия, Московский метрополитен, Москва
13:30 01.02.2023
 
В московском метро студент набросился на сотрудника службы безопасности

В Москве студент набросился на сотрудника службы безопасности метро из-за досмотра багажа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМосковский метрополитен
Московский метрополитен - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский метрополитен. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Студент педагогического колледжа с кулаками набросился на представителя службы безопасности столичной подземки, не желая сдавать багаж на досмотр, злоумышленника задержали за считанные секунды, сообщил журналистам сотрудник пресс-центра МВД России Артем Алентьев.
По информации пресс-службы, инцидент произошел в северном вестибюле станции метро "Саларьево" Сокольнической линии. Время происшествия в ведомстве не уточнили.
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"В нарушение правил пользования Московским метрополитеном 18-летний житель столицы проигнорировал неоднократные требования пройти для проверки багажа в досмотровую зону, а затем нанес удар рукой одному из представителей службы безопасности. После этого злоумышленник предпринял попытку скрыться и забежал в вагон электропоезда, однако был оперативно задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене", - сказал Алентьев.
В пресс-центре МВД России также отметили, что пострадавший сотрудник госпитализирован и проходит лечение.
Возбуждено уголовное дело о побоях (статья 116 УК РФ), добавил представитель пресс-центра МВД.
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ПроисшествияМосковский метрополитенМосква
 
 
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