https://ria.ru/20230201/metro-1848942985.html

В московском метро студент набросился на сотрудника службы безопасности

В московском метро студент набросился на сотрудника службы безопасности - РИА Новости, 01.02.2023

В московском метро студент набросился на сотрудника службы безопасности

Студент педагогического колледжа с кулаками набросился на представителя службы безопасности столичной подземки, не желая сдавать багаж на досмотр,... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T13:30

2023-02-01T13:30

2023-02-01T13:30

происшествия

московский метрополитен

москва

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Студент педагогического колледжа с кулаками набросился на представителя службы безопасности столичной подземки, не желая сдавать багаж на досмотр, злоумышленника задержали за считанные секунды, сообщил журналистам сотрудник пресс-центра МВД России Артем Алентьев. По информации пресс-службы, инцидент произошел в северном вестибюле станции метро "Саларьево" Сокольнической линии. Время происшествия в ведомстве не уточнили. "В нарушение правил пользования Московским метрополитеном 18-летний житель столицы проигнорировал неоднократные требования пройти для проверки багажа в досмотровую зону, а затем нанес удар рукой одному из представителей службы безопасности. После этого злоумышленник предпринял попытку скрыться и забежал в вагон электропоезда, однако был оперативно задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене", - сказал Алентьев. В пресс-центре МВД России также отметили, что пострадавший сотрудник госпитализирован и проходит лечение. Возбуждено уголовное дело о побоях (статья 116 УК РФ), добавил представитель пресс-центра МВД.

https://ria.ru/20230128/zaderzhanie-1848134144.html

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москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московский метрополитен, москва