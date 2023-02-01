https://ria.ru/20230201/metro-1848942985.html
В московском метро студент набросился на сотрудника службы безопасности
В московском метро студент набросился на сотрудника службы безопасности - РИА Новости, 01.02.2023
В московском метро студент набросился на сотрудника службы безопасности
Студент педагогического колледжа с кулаками набросился на представителя службы безопасности столичной подземки, не желая сдавать багаж на досмотр,... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T13:30
2023-02-01T13:30
2023-02-01T13:30
происшествия
московский метрополитен
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149034/60/1490346018_0:259:2721:1790_1920x0_80_0_0_437aad722265f2c3f9d7a0ca8c9142d6.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Студент педагогического колледжа с кулаками набросился на представителя службы безопасности столичной подземки, не желая сдавать багаж на досмотр, злоумышленника задержали за считанные секунды, сообщил журналистам сотрудник пресс-центра МВД России Артем Алентьев. По информации пресс-службы, инцидент произошел в северном вестибюле станции метро "Саларьево" Сокольнической линии. Время происшествия в ведомстве не уточнили. "В нарушение правил пользования Московским метрополитеном 18-летний житель столицы проигнорировал неоднократные требования пройти для проверки багажа в досмотровую зону, а затем нанес удар рукой одному из представителей службы безопасности. После этого злоумышленник предпринял попытку скрыться и забежал в вагон электропоезда, однако был оперативно задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене", - сказал Алентьев. В пресс-центре МВД России также отметили, что пострадавший сотрудник госпитализирован и проходит лечение. Возбуждено уголовное дело о побоях (статья 116 УК РФ), добавил представитель пресс-центра МВД.
https://ria.ru/20230128/zaderzhanie-1848134144.html
https://ria.ru/20220427/draka-1785762465.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149034/60/1490346018_0:4:2721:2045_1920x0_80_0_0_2223fdde84ff9b27cd5d4e36994064d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московский метрополитен, москва
Происшествия, Московский метрополитен, Москва
В московском метро студент набросился на сотрудника службы безопасности
В Москве студент набросился на сотрудника службы безопасности метро из-за досмотра багажа
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Студент педагогического колледжа с кулаками набросился на представителя службы безопасности столичной подземки, не желая сдавать багаж на досмотр, злоумышленника задержали за считанные секунды, сообщил журналистам сотрудник пресс-центра МВД России Артем Алентьев.
По информации пресс-службы, инцидент произошел в северном вестибюле станции метро "Саларьево" Сокольнической линии. Время происшествия в ведомстве не уточнили.
"В нарушение правил пользования Московским метрополитеном
18-летний житель столицы проигнорировал неоднократные требования пройти для проверки багажа в досмотровую зону, а затем нанес удар рукой одному из представителей службы безопасности. После этого злоумышленник предпринял попытку скрыться и забежал в вагон электропоезда, однако был оперативно задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене", - сказал Алентьев.
В пресс-центре МВД России также отметили, что пострадавший сотрудник госпитализирован и проходит лечение.
Возбуждено уголовное дело о побоях (статья 116 УК РФ), добавил представитель пресс-центра МВД.