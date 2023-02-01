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В Оренбургской области открыли новое крупное месторождение нефти
В Оренбургской области открыли новое крупное месторождение нефти - РИА Новости, 01.02.2023
В Оренбургской области открыли новое крупное месторождение нефти
"Газпром нефть" открыла новое крупное месторождение в Оренбургской области с геологическими запасами углеводородов в объеме 53 миллиона тонн нефтяного... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:23
2023-02-01T12:23
2023-02-01T13:37
экономика
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газпром нефть
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россия
нефть
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. "Газпром нефть" открыла новое крупное месторождение в Оренбургской области с геологическими запасами углеводородов в объеме 53 миллиона тонн нефтяного эквивалента, сообщила пресс-служба компании.Компания при бурении поисково-оценочной скважины на Солнечном лицензионном участке получила фонтанный приток нефти дебитом свыше 490 кубометров в сутки. По оценкам геологов, после завершения обустройства скважины дебит может значительно возрасти. Новый актив в будущем станет частью перспективного центра добычи "Газпром нефти" в Волго-Уральском регионе."Для Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, которая считается хорошо изученным регионом, открытие такого масштаба – серьезный успех. Новый актив и соседние участки станут базой для долгосрочного развития нашей компании в Оренбургской области, которая остается одним из значимых центров нефтедобычи "Газпром нефти", - прокомментировал открытие заместитель председателя правления компании Вадим Яковлев.Результаты бурения подтвердили потенциал Солнечного и соседних участков и перспективность геологоразведки, которую компания ведет на юго-западе Оренбургской области."Открытие на Солнечном лицензионном участке стало крупнейшим в регионе за последние годы и подтвердило нашу гипотезу о перспективности изучаемых объектов. Завершение разведки поможет нам сформировать план развития этих активов и приступить к их полномасштабной разработке в горизонте ближайших лет", - отметил директор по геологоразведке и развитию ресурсной базы "Газпром нефти" Юрий Масалкин.
https://ria.ru/20230110/gaz-1843910927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, оренбургская область, газпром нефть, ташлинский район, россия, нефть
Экономика, Газпром, Оренбургская область, Газпром нефть, Ташлинский район, Россия, Нефть
12:23 01.02.2023 (обновлено: 13:37 01.02.2023)
В Оренбургской области открыли новое крупное месторождение нефти
"Газпром нефть" открыла крупное месторождение в Ташлинском районе Оренбургской области
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
"Газпром нефть" открыла новое крупное месторождение в Оренбургской области с геологическими запасами углеводородов в объеме 53 миллиона тонн нефтяного эквивалента, сообщила
пресс-служба компании.
"Газпром нефть" открыла новое месторождение в Ташлинском районе Оренбургской области... Геологические запасы месторождения составляют 53 миллиона тонн нефтяного эквивалента. Нефть Солнечного участка имеет необычный ярко-оранжевый цвет, по своим свойствам относится к легким сортам и не содержит примесей", - рассказали в компании.
Компания при бурении поисково-оценочной скважины на Солнечном лицензионном участке получила фонтанный приток нефти дебитом свыше 490 кубометров в сутки. По оценкам геологов, после завершения обустройства скважины дебит может значительно возрасти. Новый актив в будущем станет частью перспективного центра добычи "Газпром нефти" в Волго-Уральском регионе.
"Для Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, которая считается хорошо изученным регионом, открытие такого масштаба – серьезный успех. Новый актив и соседние участки станут базой для долгосрочного развития нашей компании в Оренбургской области, которая остается одним из значимых центров нефтедобычи "Газпром нефти", - прокомментировал открытие заместитель председателя правления компании Вадим Яковлев.
Результаты бурения подтвердили потенциал Солнечного и соседних участков и перспективность геологоразведки, которую компания ведет на юго-западе Оренбургской области.
"Открытие на Солнечном лицензионном участке стало крупнейшим в регионе за последние годы и подтвердило нашу гипотезу о перспективности изучаемых объектов. Завершение разведки поможет нам сформировать план развития этих активов и приступить к их полномасштабной разработке в горизонте ближайших лет", - отметил директор по геологоразведке и развитию ресурсной базы "Газпром нефти" Юрий Масалкин.