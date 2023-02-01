https://ria.ru/20230201/mestorozhdenie-1848916935.html

В Оренбургской области открыли новое крупное месторождение нефти

В Оренбургской области открыли новое крупное месторождение нефти - РИА Новости, 01.02.2023

В Оренбургской области открыли новое крупное месторождение нефти

"Газпром нефть" открыла новое крупное месторождение в Оренбургской области с геологическими запасами углеводородов в объеме 53 миллиона тонн нефтяного... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T12:23

2023-02-01T12:23

2023-02-01T13:37

экономика

газпром

оренбургская область

газпром нефть

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. "Газпром нефть" открыла новое крупное месторождение в Оренбургской области с геологическими запасами углеводородов в объеме 53 миллиона тонн нефтяного эквивалента, сообщила пресс-служба компании.Компания при бурении поисково-оценочной скважины на Солнечном лицензионном участке получила фонтанный приток нефти дебитом свыше 490 кубометров в сутки. По оценкам геологов, после завершения обустройства скважины дебит может значительно возрасти. Новый актив в будущем станет частью перспективного центра добычи "Газпром нефти" в Волго-Уральском регионе."Для Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, которая считается хорошо изученным регионом, открытие такого масштаба – серьезный успех. Новый актив и соседние участки станут базой для долгосрочного развития нашей компании в Оренбургской области, которая остается одним из значимых центров нефтедобычи "Газпром нефти", - прокомментировал открытие заместитель председателя правления компании Вадим Яковлев.Результаты бурения подтвердили потенциал Солнечного и соседних участков и перспективность геологоразведки, которую компания ведет на юго-западе Оренбургской области."Открытие на Солнечном лицензионном участке стало крупнейшим в регионе за последние годы и подтвердило нашу гипотезу о перспективности изучаемых объектов. Завершение разведки поможет нам сформировать план развития этих активов и приступить к их полномасштабной разработке в горизонте ближайших лет", - отметил директор по геологоразведке и развитию ресурсной базы "Газпром нефти" Юрий Масалкин.

https://ria.ru/20230110/gaz-1843910927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, газпром, оренбургская область, газпром нефть, ташлинский район, россия, нефть