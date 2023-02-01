https://ria.ru/20230201/megafon-1848841912.html

Продажа "Мегафона" не приведет к монополизации, заявил эксперт

Продажа "Мегафона" не приведет к монополизации, заявил эксперт - РИА Новости, 01.02.2023

Продажа "Мегафона" не приведет к монополизации, заявил эксперт

Крупный игрок на рынке онлайн-кинотеатров, претендующий на позицию в топ-3 вместе с "Кинопоиском" и IVI, может появиться в случае покупки "Ростелекомом"... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T06:13

2023-02-01T06:13

2023-02-01T06:26

экономика

ростелеком

мегафон

кинопоиск

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Крупный игрок на рынке онлайн-кинотеатров, претендующий на позицию в топ-3 вместе с "Кинопоиском" и IVI, может появиться в случае покупки "Ростелекомом" (владеет онлайн-кинотеатром Wink) мобильного оператора "Мегафон" (принадлежит 50% акций онлайн-кинотеатра Start), поделился мнением с РИА Новости генеральный директор Ассоциации "Интернет-видео" (АИВ) Алексей Бырдин. В понедельник издание "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщило, что "Ростелеком" ведет переговоры по приобретению "Мегафона" у холдинга USM Group, вопрос поступил на согласование в правительство в конце 2022 года. Кроме того, в начале июля 2022 года "Ростелеком" и "Национальная Медиа Группа" заключили соглашение о намерении по объединению видеосервисов Wink и more.tv, однако об итогах соглашения компании не сообщали. "Если эта сделка состоится, на рынке онлайн-кинотеатров может появиться заметный игрок, претендующий на позицию в топ-3 вместе с "Кинопоиском" и IVI. Речь идет не о монополизации, а о новом этапе консолидации рынка, когда вместо четырех средних игроков в результате слияния появится еще один крупный", - сказал Бырдин. Эксперт пояснил, что совокупная доля онлайн-кинотеатров Start, Wink, more.tv и "Мегафон ТВ" на рынке может составить примерно 20%, как у каждого из двух сегодняшних лидеров. По данным исследования TelecomDaily, по итогам первого полугодия 2022 года, выручка онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" в общем объеме выручки онлайн-кинотеатров составила 23,2%. На втором месте оказался IVI, его выручка составила 22,8%. На третье место вышел принадлежащий "Ростелекому" Wink c долей 12,7%, а Okko вышел на четвертое место с долей 11,9%. Пятое и шестое место заняли онлайн-кинотеатры Start и Kion с долей выручки в 5,7% и 5,5% соответственно.

https://ria.ru/20230126/potter-1847663277.html

https://ria.ru/20221218/roskachestvo-1839485822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ростелеком, мегафон, кинопоиск