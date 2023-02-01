https://ria.ru/20230201/medpomosch-1849074697.html
Татарстан обучит волонтеров азам оказания первой медпомощи
Татарстан обучит волонтеров азам оказания первой медпомощи - РИА Новости, 01.02.2023
Татарстан обучит волонтеров азам оказания первой медпомощи
Казанский государственный медицинский университет научит волонтеров "Молодой Гвардии Единой России" оказанию первой медицинской помощи и действиям в условиях... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T19:13
2023-02-01T19:13
2023-02-01T19:13
республика татарстан
россия
молодая гвардия единой россии
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 1 фев – РИА Новости. Казанский государственный медицинский университет научит волонтеров "Молодой Гвардии Единой России" оказанию первой медицинской помощи и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, сообщает вуз. "Татарстанское региональное отделение всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" совместно с Казанским государственным медицинским университетом 1 февраля запустили курс по обучению добровольцев", - говорится в сообщении. Специальную подготовку пройдут 24 волонтера, которых преподаватели медуниверситета научат оказанию первой помощи и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций: как останавливать кровотечение, что делать при переломах и тяжелых психических травмах. Для волонтеров разработана 18-часовая программа подготовки с лекциями и практическими занятиями. Предполагается, что все добровольцы после обучения отправятся в гуманитарные миссии в Донбасс и в зону проведения специальной военной операции. "Я знаю, что многие из вас уже были на новых территориях. Я обращаюсь к вам с просьбой помочь и подсказать. У нас есть опыт такой работы, это не первое занятие, мы готовили и наших мобилизованных бойцов по медицинской части. Но ваша история - своеобразная, и ваши подсказки о том, что именно нужно, мы обязательно внесем в программу", – сказал ректор КГМУ Алексей Созинов, обращаясь к волонтерам. Депутата Госдумы Айрат Фаррахов, при поддержке которого в ноябре прошлого года татарстанским отделением "Молодой Гвардии Единой России" и Казанским медуниверситетом был создан центр обучения волонтеров, отметил, что обязательно расскажет об этом начинании на федеральном уровне. "Это очень важный, нужный проект. Очень важно, чтобы у всех граждан России были профессиональные навыки по оказанию первой помощи", - сказал он.
https://ria.ru/20221227/natsproekt-1841742161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, молодая гвардия единой россии, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Молодая гвардия Единой России, Республика Татарстан (Татарстан)
Татарстан обучит волонтеров азам оказания первой медпомощи
Казанский медицинский университет обучит волонтеров МГЕР азам оказания первой медпомощи
КАЗАНЬ, 1 фев – РИА Новости. Казанский государственный медицинский университет научит волонтеров "Молодой Гвардии Единой России" оказанию первой медицинской помощи и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, сообщает вуз.
"Татарстанское региональное отделение всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" совместно с Казанским государственным медицинским университетом 1 февраля запустили курс по обучению добровольцев", - говорится в сообщении.
Специальную подготовку пройдут 24 волонтера, которых преподаватели медуниверситета научат оказанию первой помощи и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций: как останавливать кровотечение, что делать при переломах и тяжелых психических травмах. Для волонтеров разработана 18-часовая программа подготовки с лекциями и практическими занятиями.
Предполагается, что все добровольцы после обучения отправятся в гуманитарные миссии в Донбасс
и в зону проведения специальной военной операции.
"Я знаю, что многие из вас уже были на новых территориях. Я обращаюсь к вам с просьбой помочь и подсказать. У нас есть опыт такой работы, это не первое занятие, мы готовили и наших мобилизованных бойцов по медицинской части. Но ваша история - своеобразная, и ваши подсказки о том, что именно нужно, мы обязательно внесем в программу", – сказал ректор КГМУ Алексей Созинов, обращаясь к волонтерам.
Депутата Госдумы Айрат Фаррахов
, при поддержке которого в ноябре прошлого года татарстанским отделением "Молодой Гвардии Единой России" и Казанским медуниверситетом был создан центр обучения волонтеров, отметил, что обязательно расскажет об этом начинании на федеральном уровне. "Это очень важный, нужный проект. Очень важно, чтобы у всех граждан России
были профессиональные навыки по оказанию первой помощи", - сказал он.