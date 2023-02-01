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Татарстан обучит волонтеров азам оказания первой медпомощи - РИА Новости, 01.02.2023
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https://ria.ru/20230201/medpomosch-1849074697.html
Татарстан обучит волонтеров азам оказания первой медпомощи
Татарстан обучит волонтеров азам оказания первой медпомощи - РИА Новости, 01.02.2023
Татарстан обучит волонтеров азам оказания первой медпомощи
Казанский государственный медицинский университет научит волонтеров "Молодой Гвардии Единой России" оказанию первой медицинской помощи и действиям в условиях... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T19:13
2023-02-01T19:13
республика татарстан
россия
молодая гвардия единой россии
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 1 фев – РИА Новости. Казанский государственный медицинский университет научит волонтеров "Молодой Гвардии Единой России" оказанию первой медицинской помощи и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, сообщает вуз. "Татарстанское региональное отделение всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" совместно с Казанским государственным медицинским университетом 1 февраля запустили курс по обучению добровольцев", - говорится в сообщении. Специальную подготовку пройдут 24 волонтера, которых преподаватели медуниверситета научат оказанию первой помощи и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций: как останавливать кровотечение, что делать при переломах и тяжелых психических травмах. Для волонтеров разработана 18-часовая программа подготовки с лекциями и практическими занятиями. Предполагается, что все добровольцы после обучения отправятся в гуманитарные миссии в Донбасс и в зону проведения специальной военной операции. "Я знаю, что многие из вас уже были на новых территориях. Я обращаюсь к вам с просьбой помочь и подсказать. У нас есть опыт такой работы, это не первое занятие, мы готовили и наших мобилизованных бойцов по медицинской части. Но ваша история - своеобразная, и ваши подсказки о том, что именно нужно, мы обязательно внесем в программу", – сказал ректор КГМУ Алексей Созинов, обращаясь к волонтерам. Депутата Госдумы Айрат Фаррахов, при поддержке которого в ноябре прошлого года татарстанским отделением "Молодой Гвардии Единой России" и Казанским медуниверситетом был создан центр обучения волонтеров, отметил, что обязательно расскажет об этом начинании на федеральном уровне. "Это очень важный, нужный проект. Очень важно, чтобы у всех граждан России были профессиональные навыки по оказанию первой помощи", - сказал он.
https://ria.ru/20221227/natsproekt-1841742161.html
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россия, молодая гвардия единой россии, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Молодая гвардия Единой России, Республика Татарстан (Татарстан)
19:13 01.02.2023
 
Татарстан обучит волонтеров азам оказания первой медпомощи

Казанский медицинский университет обучит волонтеров МГЕР азам оказания первой медпомощи

© РИА Новости / Вера КостамоНа курсах по оказанию первой медицинской помощи
На курсах по оказанию первой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Вера Костамо
На курсах по оказанию первой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 1 фев – РИА Новости. Казанский государственный медицинский университет научит волонтеров "Молодой Гвардии Единой России" оказанию первой медицинской помощи и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, сообщает вуз.
"Татарстанское региональное отделение всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" совместно с Казанским государственным медицинским университетом 1 февраля запустили курс по обучению добровольцев", - говорится в сообщении.
Музей-заповедник Казанский Кремль в Казани - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря 2022, 18:23Республика Татарстан
Около 8,7 миллиарда рублей направят на нацпроект "Экология" в Татарстане
Специальную подготовку пройдут 24 волонтера, которых преподаватели медуниверситета научат оказанию первой помощи и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций: как останавливать кровотечение, что делать при переломах и тяжелых психических травмах. Для волонтеров разработана 18-часовая программа подготовки с лекциями и практическими занятиями.
Предполагается, что все добровольцы после обучения отправятся в гуманитарные миссии в Донбасс и в зону проведения специальной военной операции.
"Я знаю, что многие из вас уже были на новых территориях. Я обращаюсь к вам с просьбой помочь и подсказать. У нас есть опыт такой работы, это не первое занятие, мы готовили и наших мобилизованных бойцов по медицинской части. Но ваша история - своеобразная, и ваши подсказки о том, что именно нужно, мы обязательно внесем в программу", – сказал ректор КГМУ Алексей Созинов, обращаясь к волонтерам.
Депутата Госдумы Айрат Фаррахов, при поддержке которого в ноябре прошлого года татарстанским отделением "Молодой Гвардии Единой России" и Казанским медуниверситетом был создан центр обучения волонтеров, отметил, что обязательно расскажет об этом начинании на федеральном уровне. "Это очень важный, нужный проект. Очень важно, чтобы у всех граждан России были профессиональные навыки по оказанию первой помощи", - сказал он.
Казань - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 19:44Республика Татарстан
Жители Татарстана купили на с/х ярмарках продуктов на 2,1 миллиарда рублей
 
Республика ТатарстанРоссияМолодая гвардия Единой РоссииРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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