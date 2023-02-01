https://ria.ru/20230201/medpomosch-1849074697.html

Татарстан обучит волонтеров азам оказания первой медпомощи

Татарстан обучит волонтеров азам оказания первой медпомощи - РИА Новости, 01.02.2023

Татарстан обучит волонтеров азам оказания первой медпомощи

Казанский государственный медицинский университет научит волонтеров "Молодой Гвардии Единой России" оказанию первой медицинской помощи и действиям в условиях... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T19:13

2023-02-01T19:13

2023-02-01T19:13

республика татарстан

россия

молодая гвардия единой россии

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 1 фев – РИА Новости. Казанский государственный медицинский университет научит волонтеров "Молодой Гвардии Единой России" оказанию первой медицинской помощи и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, сообщает вуз. "Татарстанское региональное отделение всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" совместно с Казанским государственным медицинским университетом 1 февраля запустили курс по обучению добровольцев", - говорится в сообщении. Специальную подготовку пройдут 24 волонтера, которых преподаватели медуниверситета научат оказанию первой помощи и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций: как останавливать кровотечение, что делать при переломах и тяжелых психических травмах. Для волонтеров разработана 18-часовая программа подготовки с лекциями и практическими занятиями. Предполагается, что все добровольцы после обучения отправятся в гуманитарные миссии в Донбасс и в зону проведения специальной военной операции. "Я знаю, что многие из вас уже были на новых территориях. Я обращаюсь к вам с просьбой помочь и подсказать. У нас есть опыт такой работы, это не первое занятие, мы готовили и наших мобилизованных бойцов по медицинской части. Но ваша история - своеобразная, и ваши подсказки о том, что именно нужно, мы обязательно внесем в программу", – сказал ректор КГМУ Алексей Созинов, обращаясь к волонтерам. Депутата Госдумы Айрат Фаррахов, при поддержке которого в ноябре прошлого года татарстанским отделением "Молодой Гвардии Единой России" и Казанским медуниверситетом был создан центр обучения волонтеров, отметил, что обязательно расскажет об этом начинании на федеральном уровне. "Это очень важный, нужный проект. Очень важно, чтобы у всех граждан России были профессиональные навыки по оказанию первой помощи", - сказал он.

https://ria.ru/20221227/natsproekt-1841742161.html

https://ria.ru/20221226/produktsiya-1841508948.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, молодая гвардия единой россии, республика татарстан (татарстан)