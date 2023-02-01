https://ria.ru/20230201/listovki-1848970135.html

На Кубани появились мошеннические листовки о спецоперации

На Кубани появились мошеннические листовки о спецоперации - РИА Новости, 01.02.2023

На Кубани появились мошеннические листовки о спецоперации

Власти Кубани предупреждают, что переходить по QR-коду на листовках с призывом отказаться от участия в спецоперации, опасно, злоумышленники собирают личные... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T14:47

2023-02-01T14:47

2023-02-01T14:48

специальная военная операция на украине

краснодар

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краснодарский край

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КРАСНОДАР, 1 фев - РИА Новости. Власти Кубани предупреждают, что переходить по QR-коду на листовках с призывом отказаться от участия в спецоперации, опасно, злоумышленники собирают личные данные. Ранее в местных СМИ появилась информация, что в Краснодаре расклеивают листовки с украинским номером и QR-кодом на группу, где якобы предлагают помочь в возвращении домой участников спецоперации. "Злоумышленники с помощью этого незаконно собирают личные данные жителей России. Жителям края, особенно родственникам участников СВО, ни в коем случае не стоит переходить по QR-кодам в таких листовках или звонить по телефонным номерам, указанным в них", - говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края. Власти предупреждают, что мошенники могут в дальнейшем использовать эту информацию для психологического давления, спам-звонков и хакерских атак на аккаунты в соцсетях и почте, а также для хищения денег через электронные кошельки.

https://ria.ru/20230201/ukraina-1848929636.html

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краснодар, россия, краснодарский край, происшествия