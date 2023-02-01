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Официальный курс доллара на четверг составил 70,12 рубля
Официальный курс доллара на четверг составил 70,12 рубля - РИА Новости, 01.02.2023
Официальный курс доллара на четверг составил 70,12 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 39,57 копейки - до 70,1217 рубля, курс юаня - на 3,54 копейки, до 10,3905 рубля,... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:12
2023-02-01T17:12
2023-02-01T17:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 39,57 копейки - до 70,1217 рубля, курс юаня - на 3,54 копейки, до 10,3905 рубля, курс евро - на 7,59 копейки, до 76,2245 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на четверг составил 70,12 рубля
Официальный курс доллара на четверг опустился до 70,12 рубля, евро — до 76,22 рубля