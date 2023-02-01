https://ria.ru/20230201/kosmonavty-1848836344.html

Историк оценил ужесточение требований к безопасности космонавтов

Историк оценил ужесточение требований к безопасности космонавтов - РИА Новости, 01.02.2023

Историк оценил ужесточение требований к безопасности космонавтов

Американское космическое руководство сильно ужесточило требования к безопасности космонавтов после трагедии с шаттлом Columbia, из-за чего новые корабли... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T03:47

2023-02-01T03:47

2023-02-01T10:06

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Американское космическое руководство сильно ужесточило требования к безопасности космонавтов после трагедии с шаттлом Columbia, из-за чего новые корабли разрабатываются сейчас намного медленнее, в советской космонавтике этот переход произошел раньше, рассказал РИА Новости историк космонавтики Александр Железняков. Полет шаттла Columbia трагически завершился 20 лет назад. Первого февраля 2003 года при возвращении на Землю челнок сначала загорелся из-за поврежденного крыла, а затем разрушился. Все семь членов экипажа погибли. "Можно было бы её (аварию) если и не предотвратить, то по крайней мере предусмотреть возможные меры по спасению экипажа в сложившейся тогда ситуации. После этого, конечно, НАСА очень ужесточило требования к безопасности астронавтов", - сказал Железняков. По его словам, после создания системы Space Shuttle и принятия рекомендаций после аварии шаттла Challenger в 1986 году в США наступила "некая эйфория", и там считали, что "корабль настолько хорош, что с ним уже больше ничего не может случиться". Аварию Columbia Железняков назвал следствием такого отношения. Сейчас заметно, как жесткие требования тормозят создание в США новой космической техники. Разработка корабля Orion для полетов на Луну движется "не так быстро, как хотелось бы". Со значительным отставанием от первоначальных планов шла и разработка кораблей Dragon компании SpaceX и Starliner компании Boeing. Второй до сих пор так и не слетал в пилотируемом режиме, подчеркнул собеседник агентства. "Это как раз из-за того, что требования стали очень жесткие, иногда даже чрезмерно жесткие. Но оправданные, потому что жизнь космонавта, да и вообще любого человека, бесценна. Тут нельзя говорить о том, что это неоправданная какая-то жесткость", - подчеркнул он. Ранний урок В СССР, как рассказал Железняков, освоение космоса начиналось с "этапа неизвестности" 1960-х годов, когда невозможно было предусмотреть все потенциальные ситуации на орбите. Он закончился после фатально завершившихся полетов Владимира Комарова на корабле "Союз-1" в 1967 году и космонавтов Добровольского, Пацаева и Волкова на корабле "Союз-11" в 1971 году. После этого в советской космонавтике вопросы безопасности стали главенствующими, считает Железняков. По его словам, в дальнейшем в советской и российской космонавтике хоть и происходили инциденты с ракетами и кораблями, но они не приводили к гибели экипажа. Так, в 1975 году космонавты Олег Макаров и Василий Лазарев после отказа третьей ступени ракеты и 21-минутного полета приземлились на Алтае, а в 1983 году Владимира Титова и Геннадия Стрекалова спасла аварийная система "Союза" после возгорания ракеты прямо на стартовом комплексе. Историк космонавтики напомнил и о недавнем инциденте с кораблем "Союз МС-10". Ракета в октябре 2018 года потерпела аварию на третьей минуте полета, но экипаж благодаря системе аварийного спасения благополучно приземлился в казахстанской степи. Последний полет первого челнока Шаттл Columbia был первым челноком американской программы Space Shuttle, совершившим орбитальный полет. С 12 апреля 1981 года по февраль 2003 он совершил 28 полетов, последний из которых окончился трагически. Во время старта корабля 16 января 2003 года от внешнего топливного бака отвалился блок теплоизоляционной пены и попал по крылу Columbia. В НАСА не смогли необходимым образом оценить возможные повреждения и последствия и посчитали, что удар не приведет к критически опасной ситуации. Как показали натурные испытания уже после аварии, удар мог оставить в теплозащитном покрытии крыла почти полуметровую пробоину. В результате пожара и разрушения шаттла при вхождении в атмосферу погиб весь его экипаж: командир Ричард Хасбанд, второй пилот Уильям МакКул, бортинженер Калпана Чавла, научные специалисты Майкл Андерсон, Лорел Кларк, Дэвид Макдауэлл Браун и Илан Рамон. Это был 113-й орбитальный полет Space Shuttle. После аварии Columbia американские челноки совершили еще 22 полета до закрытия программы в 2011 году. Всего для полетов в космос было построено пять таких кораблей.

https://ria.ru/20230201/kolumbiya-1848418788.html

https://ria.ru/20230201/kometa-1848829902.html

https://ria.ru/20230130/kosmos-1848324242.html

https://ria.ru/20230129/astronomiya-1847900920.html

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космос - риа наука, земля, луна, сша, александр железняков, владимир комаров, олег макаров, наса, spacex