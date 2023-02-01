https://ria.ru/20230201/koronavirus-1848894483.html

В Москве за сутки госпитализировали 111 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 111 человек с COVID-19 - РИА Новости, 01.02.2023

В Москве за сутки госпитализировали 111 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 3160 случаев COVID-19, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T11:35

2023-02-01T11:35

2023-02-01T11:35

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 3160 случаев COVID-19, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки – 3160, госпитализированы 111 человек, выздоровели 2444 человека, 11 человек умерли", - говорится в сводке по столице. Накануне было выявлено 1359 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 349 898 случаев коронавируса, выздоровели 3 151 870 человек, умерли 47,9 тысячи человек.

https://ria.ru/20230130/norki-1847957922.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19