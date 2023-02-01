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В Москве за сутки госпитализировали 111 человек с COVID-19 - РИА Новости, 01.02.2023
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Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 111 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 111 человек с COVID-19 - РИА Новости, 01.02.2023
В Москве за сутки госпитализировали 111 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 3160 случаев COVID-19, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T11:35
2023-02-01T11:35
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 3160 случаев COVID-19, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки – 3160, госпитализированы 111 человек, выздоровели 2444 человека, 11 человек умерли", - говорится в сводке по столице. Накануне было выявлено 1359 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 349 898 случаев коронавируса, выздоровели 3 151 870 человек, умерли 47,9 тысячи человек.
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здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:35 01.02.2023
 
В Москве за сутки госпитализировали 111 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявили 3160 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения больницы
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения больницы - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 3160 случаев COVID-19, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки – 3160, госпитализированы 111 человек, выздоровели 2444 человека, 11 человек умерли", - говорится в сводке по столице.
Накануне было выявлено 1359 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 349 898 случаев коронавируса, выздоровели 3 151 870 человек, умерли 47,9 тысячи человек.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (справа) и заводчик норок Питер Хиндбо на норковой ферме в Дании - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоМоскваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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