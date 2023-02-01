https://ria.ru/20230201/koronavirus-1848889812.html

В России за сутки госпитализировали 1169 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1169 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 01.02.2023

В России за сутки госпитализировали 1169 пациентов с COVID-19

Более 8,5 тысячи новых случаев COVID-19 выявлены в России за сутки, умер 41 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T11:24

2023-02-01T11:24

2023-02-01T11:24

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Более 8,5 тысячи новых случаев COVID-19 выявлены в России за сутки, умер 41 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 169 человек, на 12,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 36 субъектах, снижение - в 40 регионах, ситуация не изменилась в девяти субъектах. "Выздоровело за сутки 6 729 человек, или на 10,3% больше в сравнении с 31 января 2023 года. Выявлено 8 504 новых случая COVID-19. Умер за сутки 41 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230131/vaktsina-1848661016.html

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