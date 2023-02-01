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Астрономы рассказали, когда снова можно будет увидеть комету C/2022 E3 - РИА Новости, 01.02.2023
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Наука
https://ria.ru/20230201/kometa-1849076269.html
Астрономы рассказали, когда снова можно будет увидеть комету C/2022 E3
Астрономы рассказали, когда снова можно будет увидеть комету C/2022 E3 - РИА Новости, 01.02.2023
Астрономы рассказали, когда снова можно будет увидеть комету C/2022 E3
Яркая комета C/2022 E3 (ZTF) после своего пролета на минимальном расстоянии от Земли 1 февраля начнет отдаляться, но шанс разглядеть её представится ещё раз 10... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T19:21
2023-02-01T19:21
наука
земля
марс
москва
московский планетарий
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Яркая комета C/2022 E3 (ZTF) после своего пролета на минимальном расстоянии от Земли 1 февраля начнет отдаляться, но шанс разглядеть её представится ещё раз 10 и 11 февраля, рассказали в среду в Московском планетарии. "Но это вовсе не означает, что наблюдать ее в дальнейшем будет невозможно, по мере удаления от Солнца яркость кометы будет уменьшаться, и находить ее будет все сложнее, но с 10 на 11 февраля комета пройдёт всего в 1,5 градусах от Марса, что значительно облегчит ее поиски на небе", - говорится в сообщении. Отмечается, что комета максимально приблизится к Земле в 21.00 мск. В этот момент её от нашей планеты будут отделять 42 миллиона километров, то есть чуть более четверти расстояния от Земли до Солнца. Лучше всего наблюдать её в телескоп или бинокль вдали от города и значительной засветки. Погода в Москве и многих регионах России не позволит увидеть её 1 февраля. Кроме того, помехой для наблюдения будет растущая Луна. Из-за этого комету лучше искать на небе в предрассветные часы. Впервые комету С/2022 Е3 запечатлела широкоугольная камера для обзора неба по программе ZTF (Zwicky Transient Facility – установка для обнаружения транзиентных объектов им. Цвикки). Комету отнесли к классу долгопериодических, а с тех пор она заметно увеличила свою яркость и движется по созвездию Волопаса – незаходящему созвездию северного полушария. В данный момент, по словам астрономов, она видна только при помощи телескопа на предрассветном небе в виде бледного размытого пятнышка.
https://ria.ru/20220412/kometa-1783226568.html
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земля, марс, москва, московский планетарий
Наука, Земля, Марс, Москва, Московский планетарий
19:21 01.02.2023
 
Астрономы рассказали, когда снова можно будет увидеть комету C/2022 E3

В планетарии рассказали, что комету C/2022 E3 снова можно будет увидеть 10 и 11 февраля

© AP Photo / Charlie RiedelКомета
Комета - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Charlie Riedel
Комета. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Яркая комета C/2022 E3 (ZTF) после своего пролета на минимальном расстоянии от Земли 1 февраля начнет отдаляться, но шанс разглядеть её представится ещё раз 10 и 11 февраля, рассказали в среду в Московском планетарии.
"Но это вовсе не означает, что наблюдать ее в дальнейшем будет невозможно, по мере удаления от Солнца яркость кометы будет уменьшаться, и находить ее будет все сложнее, но с 10 на 11 февраля комета пройдёт всего в 1,5 градусах от Марса, что значительно облегчит ее поиски на небе", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что комета максимально приблизится к Земле в 21.00 мск. В этот момент её от нашей планеты будут отделять 42 миллиона километров, то есть чуть более четверти расстояния от Земли до Солнца. Лучше всего наблюдать её в телескоп или бинокль вдали от города и значительной засветки.
Погода в Москве и многих регионах России не позволит увидеть её 1 февраля. Кроме того, помехой для наблюдения будет растущая Луна. Из-за этого комету лучше искать на небе в предрассветные часы.
Впервые комету С/2022 Е3 запечатлела широкоугольная камера для обзора неба по программе ZTF (Zwicky Transient Facility – установка для обнаружения транзиентных объектов им. Цвикки). Комету отнесли к классу долгопериодических, а с тех пор она заметно увеличила свою яркость и движется по созвездию Волопаса – незаходящему созвездию северного полушария. В данный момент, по словам астрономов, она видна только при помощи телескопа на предрассветном небе в виде бледного размытого пятнышка.
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