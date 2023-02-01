Астрономы рассказали, когда снова можно будет увидеть комету C/2022 E3
В планетарии рассказали, что комету C/2022 E3 снова можно будет увидеть 10 и 11 февраля
© AP Photo / Charlie RiedelКомета
© AP Photo / Charlie Riedel
Комета. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Яркая комета C/2022 E3 (ZTF) после своего пролета на минимальном расстоянии от Земли 1 февраля начнет отдаляться, но шанс разглядеть её представится ещё раз 10 и 11 февраля, рассказали в среду в Московском планетарии.
"Но это вовсе не означает, что наблюдать ее в дальнейшем будет невозможно, по мере удаления от Солнца яркость кометы будет уменьшаться, и находить ее будет все сложнее, но с 10 на 11 февраля комета пройдёт всего в 1,5 градусах от Марса, что значительно облегчит ее поиски на небе", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что комета максимально приблизится к Земле в 21.00 мск. В этот момент её от нашей планеты будут отделять 42 миллиона километров, то есть чуть более четверти расстояния от Земли до Солнца. Лучше всего наблюдать её в телескоп или бинокль вдали от города и значительной засветки.
Впервые комету С/2022 Е3 запечатлела широкоугольная камера для обзора неба по программе ZTF (Zwicky Transient Facility – установка для обнаружения транзиентных объектов им. Цвикки). Комету отнесли к классу долгопериодических, а с тех пор она заметно увеличила свою яркость и движется по созвездию Волопаса – незаходящему созвездию северного полушария. В данный момент, по словам астрономов, она видна только при помощи телескопа на предрассветном небе в виде бледного размытого пятнышка.
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