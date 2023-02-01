https://ria.ru/20230201/khischeniya-1848982739.html

СБУ заявила о раскрытии масштабных схем хищений на миллиард долларов

СБУ заявила о раскрытии масштабных схем хищений на миллиард долларов - РИА Новости, 01.02.2023

СБУ заявила о раскрытии масштабных схем хищений на миллиард долларов

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила масштабную схему хищений на сумму около миллиарда долларов в крупнейших в стране нефтедобывающей компании... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T15:09

2023-02-01T15:09

2023-02-01T15:33

украина

служба безопасности украины

укрнафта

укртатнафта

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила масштабную схему хищений на сумму около миллиарда долларов в крупнейших в стране нефтедобывающей компании "Укрнафта" и нефтеперерабатывающей компании "Укртатнафта", сообщило ведомство в Telegram-канале.Компании "Укрнафта" и "Укртатнафта" принадлежали бизнесмену Игорю Коломойскому, однако осенью 2022 года украинские власти решили национализировать ряд предприятий, в том числе акции этих компаний перешли в собственность государства."Служба безопасности Украины разоблачила масштабные схемы присвоения 40 миллиардов гривен (около 1 миллиарда долларов) бывшим менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". Установлено, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, добытых преступным путем", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.По данным следствия, в рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, их уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов."По результатам следственных действий топ-менеджменту ПАО "Укртатнафта" объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений", - подчеркнули в СБУ.В ведомстве напомнили, что в ноябре 2022 года сотрудники службы безопасности осуществили превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы крупнейших на Украине нефтеперерабатывающего завода и нефтедобывающей компании, а также обеспечить их передачу в государственную собственность в рабочем состоянии.

https://ria.ru/20230126/sbu-1847616461.html

https://ria.ru/20230201/ukraina-1848937934.html

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украина, служба безопасности украины, укрнафта, укртатнафта