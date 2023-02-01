15:09 01.02.2023 (обновлено: 15:33 01.02.2023)
СБУ заявила о раскрытии масштабных схем хищений на миллиард долларов
СБУ раскрыла схему хищений на сумму около миллиарда долларов в "Укрнафте" и "Укртатнафте"
© Фото : СБУСотрудник СБУ
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила масштабную схему хищений на сумму около миллиарда долларов в крупнейших в стране нефтедобывающей компании "Укрнафта" и нефтеперерабатывающей компании "Укртатнафта", сообщило ведомство в Telegram-канале.
Компании "Укрнафта" и "Укртатнафта" принадлежали бизнесмену Игорю Коломойскому, однако осенью 2022 года украинские власти решили национализировать ряд предприятий, в том числе акции этих компаний перешли в собственность государства.
"Служба безопасности Украины разоблачила масштабные схемы присвоения 40 миллиардов гривен (около 1 миллиарда долларов) бывшим менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". Установлено, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, добытых преступным путем", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
По данным следствия, в рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, их уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов.
"По результатам следственных действий топ-менеджменту ПАО "Укртатнафта" объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений", - подчеркнули в СБУ.
В ведомстве напомнили, что в ноябре 2022 года сотрудники службы безопасности осуществили превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы крупнейших на Украине нефтеперерабатывающего завода и нефтедобывающей компании, а также обеспечить их передачу в государственную собственность в рабочем состоянии.
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