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"Правда тела". Что происходит с человеком на кето-диете - РИА Новости, 01.02.2023
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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20230201/keto-dieta-1848861853.html
"Правда тела". Что происходит с человеком на кето-диете
"Правда тела". Что происходит с человеком на кето-диете - РИА Новости, 01.02.2023
"Правда тела". Что происходит с человеком на кето-диете
Каким образом эскимосы поучаствовали в создании кето-диеты, почему ее перестали использовать для лечения эпилепсии и за счет чего происходит снижение веса при таком режиме питания. Что такое состояние кетоза, опасно ли оно для человека, и как прожить вообще без овощей.
2023-02-01T12:00
2023-02-01T12:00
правда тела
подкаст
диета
здоровье
питание
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"Правда тела". Что происходит с человеком на кето-диете
Каким образом эскимосы поучаствовали в создании кето-диеты, почему ее перестали использовать для лечения эпилепсии и за счет чего происходит снижение веса при таком режиме питания. Что такое состояние кетоза, опасно ли оно для человека, и как прожить вообще без овощей.
audio/mpeg
"Правда тела". Что происходит с человеком на кето-диете
Каким образом эскимосы поучаствовали в создании кето-диеты, почему ее перестали использовать для лечения эпилепсии и за счет чего происходит снижение веса при таком режиме питания. Что такое состояние кетоза, опасно ли оно для человека, и как прожить вообще без овощей.
audio/mpeg
Как долго придерживаются кето-диеты, чтобы увидеть результат, и что врачи думают о таком "питании жирами" — рассказывает диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алёна Поташева.2:10 почему у эскимосов нет эпилепсии 4:20 "кето-диета в правильном виде – мучительно и сложно" 5:30 пирамида здорового питания 6:50 почему работает кето-диета 7:30 откуда запах ацетона 9:33 облегченная (и здоровая) версия 14:30 сколько сала можно съесть без хлеба 16:00 кето и холестерин 18:10 опасна кето-диета или нетСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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РИА Новости
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96
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подкаст, диета, здоровье, питание, аудио
Правда тела, Подкаст, Диета, Здоровье, Питание
12:00 01.02.2023
 

"Правда тела". Что происходит с человеком на кето-диете

Правда тела
"Правда тела". Что происходит с человеком на кето-диете
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Каким образом эскимосы поучаствовали в создании кето-диеты, почему ее перестали использовать для лечения эпилепсии и за счет чего происходит снижение веса при таком режиме питания. Что такое состояние кетоза, опасно ли оно для человека, и как прожить вообще без овощей.
Как долго придерживаются кето-диеты, чтобы увидеть результат, и что врачи думают о таком "питании жирами" — рассказывает диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алёна Поташева.
2:10 почему у эскимосов нет эпилепсии
4:20 "кето-диета в правильном виде – мучительно и сложно"
5:30 пирамида здорового питания
6:50 почему работает кето-диета
7:30 откуда запах ацетона
9:33 облегченная (и здоровая) версия
14:30 сколько сала можно съесть без хлеба
16:00 кето и холестерин
18:10 опасна кето-диета или нет
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Полина Панина
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
Правда телаПодкастДиетаЗдоровьеПитание
 
 
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