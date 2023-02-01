https://ria.ru/20230201/keto-dieta-1848861853.html

"Правда тела". Что происходит с человеком на кето-диете

"Правда тела". Что происходит с человеком на кето-диете - РИА Новости, 01.02.2023

"Правда тела". Что происходит с человеком на кето-диете

Каким образом эскимосы поучаствовали в создании кето-диеты, почему ее перестали использовать для лечения эпилепсии и за счет чего происходит снижение веса при таком режиме питания. Что такое состояние кетоза, опасно ли оно для человека, и как прожить вообще без овощей.

2023-02-01T12:00

2023-02-01T12:00

2023-02-01T12:00

правда тела

подкаст

диета

здоровье

питание

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"Правда тела". Что происходит с человеком на кето-диете Каким образом эскимосы поучаствовали в создании кето-диеты, почему ее перестали использовать для лечения эпилепсии и за счет чего происходит снижение веса при таком режиме питания. Что такое состояние кетоза, опасно ли оно для человека, и как прожить вообще без овощей. audio/mpeg

"Правда тела". Что происходит с человеком на кето-диете Каким образом эскимосы поучаствовали в создании кето-диеты, почему ее перестали использовать для лечения эпилепсии и за счет чего происходит снижение веса при таком режиме питания. Что такое состояние кетоза, опасно ли оно для человека, и как прожить вообще без овощей. audio/mpeg

Как долго придерживаются кето-диеты, чтобы увидеть результат, и что врачи думают о таком "питании жирами" — рассказывает диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алёна Поташева.2:10 почему у эскимосов нет эпилепсии 4:20 "кето-диета в правильном виде – мучительно и сложно" 5:30 пирамида здорового питания 6:50 почему работает кето-диета 7:30 откуда запах ацетона 9:33 облегченная (и здоровая) версия 14:30 сколько сала можно съесть без хлеба 16:00 кето и холестерин 18:10 опасна кето-диета или нетСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, диета, здоровье, питание, аудио