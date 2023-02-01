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Горнолыжные курорты Кавказа подвели итоги года - РИА Новости, 01.02.2023
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Туризм
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Горнолыжные курорты Кавказа подвели итоги года
Горнолыжные курорты Кавказа подвели итоги года - РИА Новости, 01.02.2023
Горнолыжные курорты Кавказа подвели итоги года
Туристический поток на три горнолыжных курорта, которые находятся под управлением института развития "Кавказ.РФ" – "Архыз", "Эльбрус" и "Ведучи" – вырос на 17... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:44
2023-02-01T12:44
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
северный кавказ
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
архыз
эльбрус
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Туристический поток на три горнолыжных курорта, которые находятся под управлением института развития "Кавказ.РФ" – "Архыз", "Эльбрус" и "Ведучи" – вырос на 17 процентов по итогам года, говорится в сообщении министерства экономического развития РФ. "По итогам 2022 года три курорта под управлением "Кавказ.РФ" в общей сложности посетили более 1,3 миллиона человек. Средний прирост по сравнению с предыдущим годом составил 17 процентов", – уточнили в ведомстве. Там добавили, что лидером по турпотоку стал "Архыз", на курорте за год отдохнули более 740 тысяч гостей, прирост составил восемь процентов. "Эльбрус" принял на 31 процент больше посетителей – более 560 тысяч гостей, "Ведучи" - на 25 процентов. "Важно, что прирост турпотока коррелирует с развитием инфраструктуры курортов Северного Кавказа. За 2022 год введено в эксплуатацию восемь объектов инфраструктуры и инженерных сетей, в том числе гараж ратраков и лавинозащитная дамба на "Архызе", торговые ряды и парковка на "Эльбрусе", построены две горнолыжные трассы на "Ведучи", - сказал замминистра экономического развития Сергей Назаров. Он добавил, что в планах на текущий год – запустить на курортах три новые канатные дороги и новые трассы: восемь на "Эльбрусе" и 12 на "Ведучи". Назаров подчеркнул, что также начнется возведение нового курорта "Мамисон". "Планируется, что до 2025 года протяженность трасс "Эльбруса" увеличится с 17 до 35 километров, добавится не менее пяти канатных дорог. К открытию курорта "Мамисон" в горнолыжном сезоне 2024/2025 предполагается построить базовую инфраструктуру: две канатные дороги и 20 километров горнолыжных трасс. На "Ведучи" к 2025 году будут введены в эксплуатацию 13 новых горнолыжных трасс и четыре канатных дороги", - указали в Минэкономразвития.
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новости - туризм, туризм, туристы, северный кавказ, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), архыз, эльбрус, сноуборд
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Северный Кавказ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Архыз, Эльбрус, Сноуборд
12:44 01.02.2023
 
Горнолыжные курорты Кавказа подвели итоги года

Минэкономразвития: турпоток на горнолыжные курорты Кавказа вырос на 17 процентов

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкОтдыхающий возле канатной дороги на станции "Гарабаши" горнолыжного курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии
Отдыхающий возле канатной дороги на станции Гарабаши горнолыжного курорта Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Туристический поток на три горнолыжных курорта, которые находятся под управлением института развития "Кавказ.РФ" – "Архыз", "Эльбрус" и "Ведучи" – вырос на 17 процентов по итогам года, говорится в сообщении министерства экономического развития РФ.
"По итогам 2022 года три курорта под управлением "Кавказ.РФ" в общей сложности посетили более 1,3 миллиона человек. Средний прирост по сравнению с предыдущим годом составил 17 процентов", – уточнили в ведомстве.
Там добавили, что лидером по турпотоку стал "Архыз", на курорте за год отдохнули более 740 тысяч гостей, прирост составил восемь процентов. "Эльбрус" принял на 31 процент больше посетителей – более 560 тысяч гостей, "Ведучи" - на 25 процентов.
"Важно, что прирост турпотока коррелирует с развитием инфраструктуры курортов Северного Кавказа. За 2022 год введено в эксплуатацию восемь объектов инфраструктуры и инженерных сетей, в том числе гараж ратраков и лавинозащитная дамба на "Архызе", торговые ряды и парковка на "Эльбрусе", построены две горнолыжные трассы на "Ведучи", - сказал замминистра экономического развития Сергей Назаров.
Он добавил, что в планах на текущий год – запустить на курортах три новые канатные дороги и новые трассы: восемь на "Эльбрусе" и 12 на "Ведучи". Назаров подчеркнул, что также начнется возведение нового курорта "Мамисон".
"Планируется, что до 2025 года протяженность трасс "Эльбруса" увеличится с 17 до 35 километров, добавится не менее пяти канатных дорог. К открытию курорта "Мамисон" в горнолыжном сезоне 2024/2025 предполагается построить базовую инфраструктуру: две канатные дороги и 20 километров горнолыжных трасс. На "Ведучи" к 2025 году будут введены в эксплуатацию 13 новых горнолыжных трасс и четыре канатных дороги", - указали в Минэкономразвития.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыСеверный КавказМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)АрхызЭльбрусСноуборд
 
 
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