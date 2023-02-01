https://ria.ru/20230201/izrail-1849069179.html
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 01.02.2023
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
Сирены звучат в Израиле в городе Сдерот и районе, прилегающем к сектору Газа, сообщает Армия обороны Израиля. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T18:48
2023-02-01T18:48
2023-02-01T18:48
в мире
израиль
сектор газа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154964/29/1549642984_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_98ae5efc994500e7f2e722294f83c8ad.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сирены звучат в Израиле в городе Сдерот и районе, прилегающем к сектору Газа, сообщает Армия обороны Израиля. "Получено сообщение о включении сирен в городе Сдерот и районе, прилегающем к сектору Газа", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале армии.
https://ria.ru/20230201/izrail-1849049078.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154964/29/1549642984_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_47b3567fc6c056b84ac0ebc24e180fff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сектор газа
В мире, Израиль, Сектор Газа
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
В Израиле сработали сирены в городе Сдерот и районе, прилегающем к сектору Газа