https://ria.ru/20230201/izrail-1849069179.html

На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги

На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 01.02.2023

На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги

Сирены звучат в Израиле в городе Сдерот и районе, прилегающем к сектору Газа, сообщает Армия обороны Израиля. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T18:48

2023-02-01T18:48

2023-02-01T18:48

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сектор газа

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сирены звучат в Израиле в городе Сдерот и районе, прилегающем к сектору Газа, сообщает Армия обороны Израиля. "Получено сообщение о включении сирен в городе Сдерот и районе, прилегающем к сектору Газа", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале армии.

https://ria.ru/20230201/izrail-1849049078.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, израиль, сектор газа