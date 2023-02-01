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На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 01.02.2023
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На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 01.02.2023
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
Сирены звучат в Израиле в городе Сдерот и районе, прилегающем к сектору Газа, сообщает Армия обороны Израиля. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T18:48
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в мире
израиль
сектор газа
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сирены звучат в Израиле в городе Сдерот и районе, прилегающем к сектору Газа, сообщает Армия обороны Израиля. "Получено сообщение о включении сирен в городе Сдерот и районе, прилегающем к сектору Газа", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале армии.
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израиль
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в мире, израиль, сектор газа
В мире, Израиль, Сектор Газа
18:48 01.02.2023
 
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги

В Израиле сработали сирены в городе Сдерот и районе, прилегающем к сектору Газа

© AP Photo / Flash90 / David CohenСледы ракет в небе в Израиле
Следы ракет в небе в Израиле - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Flash90 / David Cohen
Следы ракет в небе в Израиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сирены звучат в Израиле в городе Сдерот и районе, прилегающем к сектору Газа, сообщает Армия обороны Израиля.
"Получено сообщение о включении сирен в городе Сдерот и районе, прилегающем к сектору Газа", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале армии.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 17:56
Нетаньяху заявил, что не хочет военной конфронтации с Россией
 
В миреИзраильСектор Газа
 
 
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