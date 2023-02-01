https://ria.ru/20230201/italyanka-1848834488.html
Итальянка убила мужа из-за желания иметь детей
Итальянка убила мужа из-за желания иметь детей - РИА Новости, 01.02.2023
Итальянка убила мужа из-за желания иметь детей
Апелляционный суд Палермо подтвердил приговор итальянке, получившей 30 лет тюрьмы за убийство мужа, сообщила газета Fatto Quotidiano. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T02:54
2023-02-01T02:54
2023-02-01T03:00
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италия
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РИМ, 1 фев – РИА Новости. Апелляционный суд Палермо подтвердил приговор итальянке, получившей 30 лет тюрьмы за убийство мужа, сообщила газета Fatto Quotidiano. В 2019 году пиццайоло из города Термини-Имерезе неожиданно погиб в 40-летнем возрасте. Согласно первоначальным выводам медиков, причиной смерти стал инфаркт. Родственники Себастьяно Розеллы Музико не согласились c этим диагнозом, учитывая, что мужчина занимался спортом, а скончался, испытывая острую боль при спазмах. Вскрытие показало, что причиной смерти стало отравление цианидом. Расследование карабинеров вышло на след супруги сицилийца. Устав от однообразной и серой семейной жизни, Лоредана Грациано решила избавиться от мужа, начав новый этап с любовником. Другим мотивом стало ее отчаянное желание стать матерью. Перед отравлением она стала постоянно давать ему препарат, препятствующий свертыванию крови, который в итоге должен был повысить эффективность яда. Ключевую роль в расследовании сыграли признания любовника Грациано, с которым женщина поделилась преступной тайной. Впоследствии она оставила и любовника ради другого человека, с которым все-таки смогла завести ребенка. Грациано всегда заявляла о своей невиновности. На заседании суд отказал ее адвокатам в переводе под домашний арест и помимо тюремного срока подтвердил лишение ее родительских прав на все время заключения.
https://ria.ru/20230119/mafiya-1845947740.html
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в мире, палермо, сицилия, италия
В мире, Палермо, Сицилия, Италия
02:54 01.02.2023 (обновлено: 03:00 01.02.2023)
Итальянка убила мужа из-за желания иметь детей
Суд Палермо подтвердил приговор итальянке, убившей мужа из-за желания иметь детей
РИМ, 1 фев – РИА Новости.
Апелляционный суд Палермо подтвердил приговор итальянке, получившей 30 лет тюрьмы за убийство мужа, сообщила газета Fatto Quotidiano
.
В 2019 году пиццайоло из города Термини-Имерезе неожиданно погиб в 40-летнем возрасте. Согласно первоначальным выводам медиков, причиной смерти стал инфаркт. Родственники Себастьяно Розеллы Музико не согласились c этим диагнозом, учитывая, что мужчина занимался спортом, а скончался, испытывая острую боль при спазмах. Вскрытие показало, что причиной смерти стало отравление цианидом.
Расследование карабинеров вышло на след супруги сицилийца. Устав от однообразной и серой семейной жизни, Лоредана Грациано решила избавиться от мужа, начав новый этап с любовником. Другим мотивом стало ее отчаянное желание стать матерью. Перед отравлением она стала постоянно давать ему препарат, препятствующий свертыванию крови, который в итоге должен был повысить эффективность яда.
Ключевую роль в расследовании сыграли признания любовника Грациано, с которым женщина поделилась преступной тайной. Впоследствии она оставила и любовника ради другого человека, с которым все-таки смогла завести ребенка.
Грациано всегда заявляла о своей невиновности. На заседании суд отказал ее адвокатам в переводе под домашний арест и помимо тюремного срока подтвердил лишение ее родительских прав на все время заключения.