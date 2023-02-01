Рейтинг@Mail.ru
Итальянка убила мужа из-за желания иметь детей - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230201/italyanka-1848834488.html
Итальянка убила мужа из-за желания иметь детей
Итальянка убила мужа из-за желания иметь детей - РИА Новости, 01.02.2023
Итальянка убила мужа из-за желания иметь детей
Апелляционный суд Палермо подтвердил приговор итальянке, получившей 30 лет тюрьмы за убийство мужа, сообщила газета Fatto Quotidiano. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T02:54
2023-02-01T03:00
в мире
палермо
сицилия
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155555/06/1555550612_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_54a505ce7e9183aebdb402933567800f.jpg
РИМ, 1 фев – РИА Новости. Апелляционный суд Палермо подтвердил приговор итальянке, получившей 30 лет тюрьмы за убийство мужа, сообщила газета Fatto Quotidiano. В 2019 году пиццайоло из города Термини-Имерезе неожиданно погиб в 40-летнем возрасте. Согласно первоначальным выводам медиков, причиной смерти стал инфаркт. Родственники Себастьяно Розеллы Музико не согласились c этим диагнозом, учитывая, что мужчина занимался спортом, а скончался, испытывая острую боль при спазмах. Вскрытие показало, что причиной смерти стало отравление цианидом. Расследование карабинеров вышло на след супруги сицилийца. Устав от однообразной и серой семейной жизни, Лоредана Грациано решила избавиться от мужа, начав новый этап с любовником. Другим мотивом стало ее отчаянное желание стать матерью. Перед отравлением она стала постоянно давать ему препарат, препятствующий свертыванию крови, который в итоге должен был повысить эффективность яда. Ключевую роль в расследовании сыграли признания любовника Грациано, с которым женщина поделилась преступной тайной. Впоследствии она оставила и любовника ради другого человека, с которым все-таки смогла завести ребенка. Грациано всегда заявляла о своей невиновности. На заседании суд отказал ее адвокатам в переводе под домашний арест и помимо тюремного срока подтвердил лишение ее родительских прав на все время заключения.
https://ria.ru/20230119/mafiya-1845947740.html
https://ria.ru/20230112/etiketki-1844504659.html
палермо
сицилия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155555/06/1555550612_118:0:1825:1280_1920x0_80_0_0_5318f6b7122cc52f76932b0f358c255c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палермо, сицилия, италия
В мире, Палермо, Сицилия, Италия
02:54 01.02.2023 (обновлено: 03:00 01.02.2023)
 
Итальянка убила мужа из-за желания иметь детей

Суд Палермо подтвердил приговор итальянке, убившей мужа из-за желания иметь детей

© Pixabay / TooMuchCoffeeManРагуза, Сицилия
Рагуза, Сицилия - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Pixabay / TooMuchCoffeeMan
Рагуза, Сицилия . Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 1 фев – РИА Новости. Апелляционный суд Палермо подтвердил приговор итальянке, получившей 30 лет тюрьмы за убийство мужа, сообщила газета Fatto Quotidiano.
В 2019 году пиццайоло из города Термини-Имерезе неожиданно погиб в 40-летнем возрасте. Согласно первоначальным выводам медиков, причиной смерти стал инфаркт. Родственники Себастьяно Розеллы Музико не согласились c этим диагнозом, учитывая, что мужчина занимался спортом, а скончался, испытывая острую боль при спазмах. Вскрытие показало, что причиной смерти стало отравление цианидом.
Автомобили итальянской полиции - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 13:15
В Италии нашли второе логово арестованного босса "Коза Ностры"
Расследование карабинеров вышло на след супруги сицилийца. Устав от однообразной и серой семейной жизни, Лоредана Грациано решила избавиться от мужа, начав новый этап с любовником. Другим мотивом стало ее отчаянное желание стать матерью. Перед отравлением она стала постоянно давать ему препарат, препятствующий свертыванию крови, который в итоге должен был повысить эффективность яда.
Ключевую роль в расследовании сыграли признания любовника Грациано, с которым женщина поделилась преступной тайной. Впоследствии она оставила и любовника ради другого человека, с которым все-таки смогла завести ребенка.
Грациано всегда заявляла о своей невиновности. На заседании суд отказал ее адвокатам в переводе под домашний арест и помимо тюремного срока подтвердил лишение ее родительских прав на все время заключения.
Бокалы с вином - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 21:40
В Италии раскритиковали решение ввести в Ирландии спецэтикетки для алкоголя
 
В миреПалермоСицилияИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала