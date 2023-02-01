12:41 01.02.2023 (обновлено: 14:05 01.02.2023)
Вице-канцлер ФРГ назвал поставки истребителей Украине неправильным шагом
Вице-канцлер ФРГ Хабек считает, что поставлять истребители Украине было бы неправильно
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие истребители Eurofighter Typhoon
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon. Архивное фото
БЕРЛИН, 1 фев — РИА Новости. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек считает неправильным поставлять истребители Украине.
"Я скажу, что не считаю правильным поставлять истребители сейчас", — сказал чиновник в эфире второго немецкого канала ZDF.
На просьбу журналиста уточнить, только сейчас или вообще, вице-канцлер пояснил, что "вообще" не считает этот шаг верным.
Хабек пояснил, что в ходе всего конфликта Германия пыталась найти баланс между оказанием максимальной поддержки Украине и попыткой не дать "втянуть в войну" себя, Европу или весь мир.
"Конечно, не совсем ясно, где проходит красная линия. Многие говорят — и я также уважаю эти опасения — что даже решение о поставке боевых танков слишком далекоидущее. Я так не думаю. Но между боевыми танками и истребителями или военно-морской техникой есть кое-какая разница. И с моей точки зрения, эту разницу нужно сохранить", — заключил Хабек.
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В январе правительство Германии после мощного давления со стороны союзников по НАТО сообщило, что передаст Украине танки Leopard 2 и снимет ограничения на их поставки другими странами. В свою очередь, США анонсировали отправку на Украину танков Abrams. При этом в Белом доме уточнили, что поставка займет "много месяцев".
Как сообщали СМИ, отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. В свою очередь, президент США Джо Байден ответил нет на вопрос журналистов, передадут ли самолеты Киеву.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге, заявил, что Германия не будет поставлять Украине истребители и отправлять туда солдат "ни сейчас, ни в будущем".
Россия в минувшем году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Украины, станут законной целью для России.