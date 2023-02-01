https://ria.ru/20230201/istrebiteli-1848922054.html

Вице-канцлер ФРГ назвал поставки истребителей Украине неправильным шагом

Вице-канцлер ФРГ назвал поставки истребителей Украине неправильным шагом - РИА Новости, 01.02.2023

Вице-канцлер ФРГ назвал поставки истребителей Украине неправильным шагом

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек считает неправильным поставлять истребители Украине. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T12:41

2023-02-01T12:41

2023-02-01T14:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

роберт хабек

нато

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 1 фев — РИА Новости. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек считает неправильным поставлять истребители Украине. На просьбу журналиста уточнить, только сейчас или вообще, вице-канцлер пояснил, что "вообще" не считает этот шаг верным.Хабек пояснил, что в ходе всего конфликта Германия пыталась найти баланс между оказанием максимальной поддержки Украине и попыткой не дать "втянуть в войну" себя, Европу или весь мир."Конечно, не совсем ясно, где проходит красная линия. Многие говорят — и я также уважаю эти опасения — что даже решение о поставке боевых танков слишком далекоидущее. Я так не думаю. Но между боевыми танками и истребителями или военно-морской техникой есть кое-какая разница. И с моей точки зрения, эту разницу нужно сохранить", — заключил Хабек.В январе правительство Германии после мощного давления со стороны союзников по НАТО сообщило, что передаст Украине танки Leopard 2 и снимет ограничения на их поставки другими странами. В свою очередь, США анонсировали отправку на Украину танков Abrams. При этом в Белом доме уточнили, что поставка займет "много месяцев".Как сообщали СМИ, отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. В свою очередь, президент США Джо Байден ответил нет на вопрос журналистов, передадут ли самолеты Киеву.Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге, заявил, что Германия не будет поставлять Украине истребители и отправлять туда солдат "ни сейчас, ни в будущем".Россия в минувшем году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20230131/evropa-1848529457.html

https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, германия, роберт хабек, нато, ситуация в днр и лнр