Рейтинг@Mail.ru
Вице-канцлер ФРГ назвал поставки истребителей Украине неправильным шагом - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/istrebiteli-1848922054.html
Вице-канцлер ФРГ назвал поставки истребителей Украине неправильным шагом
Вице-канцлер ФРГ назвал поставки истребителей Украине неправильным шагом - РИА Новости, 01.02.2023
Вице-канцлер ФРГ назвал поставки истребителей Украине неправильным шагом
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек считает неправильным поставлять истребители Украине. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:41
2023-02-01T14:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
роберт хабек
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155586/06/1555860603_0:241:3036:1948_1920x0_80_0_0_b2a4802ef8951d03c103baa2b8dc996a.jpg
БЕРЛИН, 1 фев — РИА Новости. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек считает неправильным поставлять истребители Украине. На просьбу журналиста уточнить, только сейчас или вообще, вице-канцлер пояснил, что "вообще" не считает этот шаг верным.Хабек пояснил, что в ходе всего конфликта Германия пыталась найти баланс между оказанием максимальной поддержки Украине и попыткой не дать "втянуть в войну" себя, Европу или весь мир."Конечно, не совсем ясно, где проходит красная линия. Многие говорят — и я также уважаю эти опасения — что даже решение о поставке боевых танков слишком далекоидущее. Я так не думаю. Но между боевыми танками и истребителями или военно-морской техникой есть кое-какая разница. И с моей точки зрения, эту разницу нужно сохранить", — заключил Хабек.В январе правительство Германии после мощного давления со стороны союзников по НАТО сообщило, что передаст Украине танки Leopard 2 и снимет ограничения на их поставки другими странами. В свою очередь, США анонсировали отправку на Украину танков Abrams. При этом в Белом доме уточнили, что поставка займет "много месяцев".Как сообщали СМИ, отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. В свою очередь, президент США Джо Байден ответил нет на вопрос журналистов, передадут ли самолеты Киеву.Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге, заявил, что Германия не будет поставлять Украине истребители и отправлять туда солдат "ни сейчас, ни в будущем".Россия в минувшем году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20230131/evropa-1848529457.html
https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155586/06/1555860603_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_93a16c47f5b5e1b021f83e9c667cd49a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, роберт хабек, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Роберт Хабек, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:41 01.02.2023 (обновлено: 14:05 01.02.2023)
 
Вице-канцлер ФРГ назвал поставки истребителей Украине неправильным шагом

Вице-канцлер ФРГ Хабек считает, что поставлять истребители Украине было бы неправильно

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие истребители Eurofighter Typhoon
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 1 фев — РИА Новости. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек считает неправильным поставлять истребители Украине.
"Я скажу, что не считаю правильным поставлять истребители сейчас", — сказал чиновник в эфире второго немецкого канала ZDF.
На просьбу журналиста уточнить, только сейчас или вообще, вице-канцлер пояснил, что "вообще" не считает этот шаг верным.
Хабек пояснил, что в ходе всего конфликта Германия пыталась найти баланс между оказанием максимальной поддержки Украине и попыткой не дать "втянуть в войну" себя, Европу или весь мир.
"Конечно, не совсем ясно, где проходит красная линия. Многие говорят — и я также уважаю эти опасения — что даже решение о поставке боевых танков слишком далекоидущее. Я так не думаю. Но между боевыми танками и истребителями или военно-морской техникой есть кое-какая разница. И с моей точки зрения, эту разницу нужно сохранить", — заключил Хабек.
Французский экономист Жак Аттали в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 08:00
Европе предложили новую цель в войне с Россией
В январе правительство Германии после мощного давления со стороны союзников по НАТО сообщило, что передаст Украине танки Leopard 2 и снимет ограничения на их поставки другими странами. В свою очередь, США анонсировали отправку на Украину танков Abrams. При этом в Белом доме уточнили, что поставка займет "много месяцев".
Как сообщали СМИ, отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. В свою очередь, президент США Джо Байден ответил нет на вопрос журналистов, передадут ли самолеты Киеву.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге, заявил, что Германия не будет поставлять Украине истребители и отправлять туда солдат "ни сейчас, ни в будущем".
Россия в минувшем году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Украины, станут законной целью для России.
Мужчина на велосипеде проезжает мимо рекламного баннера возле штаб-квартиры крупнейшего немецкого производителя оружия Rheinmetall AG в Дюссельдорфе, Германия - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
Германия сделала свой выбор — и ее не жалко
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоберт ХабекНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала