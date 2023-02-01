https://ria.ru/20230201/infrastruktura-1849007672.html

Киев заявил, что Токио выделил средства на восстановление инфраструктуры

Киев заявил, что Токио выделил средства на восстановление инфраструктуры - РИА Новости, 01.02.2023

Киев заявил, что Токио выделил средства на восстановление инфраструктуры

Правительство Японии выделило Украине 170 миллионов долларов на восстановление критической инфраструктуры, сообщили в среду в украинском министерстве... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T16:16

2023-02-01T16:16

2023-02-01T16:16

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Правительство Японии выделило Украине 170 миллионов долларов на восстановление критической инфраструктуры, сообщили в среду в украинском министерстве инфраструктуры. "Правительство Японии выделило 170 миллионов долларов США на восстановление Украины. Средства будут направлены на реализацию проектов экстренного восстановления, в частности, восстановление критической инфраструктуры", - говорится в сообщении ведомства на странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). В сообщении отмечается, это решение будет закреплено подписанием грантового соглашения с Японским агентством международного сотрудничества. Данная помощь предполагает предоставление японскими компаниями товаров и услуг, необходимых для восстановления. Как пишет ведомство, в начале января было объявлено, что правительство Японии выделяет 95 миллионов долларов на восстановление Украины путем предоставления средств по Программе развития ООН (ПРООН) в рамках партнерского соглашения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, япония, украина, россия, оон