https://ria.ru/20230201/infrastruktura-1849007672.html
Киев заявил, что Токио выделил средства на восстановление инфраструктуры
Киев заявил, что Токио выделил средства на восстановление инфраструктуры - РИА Новости, 01.02.2023
Киев заявил, что Токио выделил средства на восстановление инфраструктуры
Правительство Японии выделило Украине 170 миллионов долларов на восстановление критической инфраструктуры, сообщили в среду в украинском министерстве... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T16:16
2023-02-01T16:16
2023-02-01T16:16
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Правительство Японии выделило Украине 170 миллионов долларов на восстановление критической инфраструктуры, сообщили в среду в украинском министерстве инфраструктуры. "Правительство Японии выделило 170 миллионов долларов США на восстановление Украины. Средства будут направлены на реализацию проектов экстренного восстановления, в частности, восстановление критической инфраструктуры", - говорится в сообщении ведомства на странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). В сообщении отмечается, это решение будет закреплено подписанием грантового соглашения с Японским агентством международного сотрудничества. Данная помощь предполагает предоставление японскими компаниями товаров и услуг, необходимых для восстановления. Как пишет ведомство, в начале января было объявлено, что правительство Японии выделяет 95 миллионов долларов на восстановление Украины путем предоставления средств по Программе развития ООН (ПРООН) в рамках партнерского соглашения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, япония, украина, россия, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Япония, Украина, Россия, ООН
Киев заявил, что Токио выделил средства на восстановление инфраструктуры
Киев заявил, что Токио выделил 170 миллионов долларов на восстановление инфраструктуры