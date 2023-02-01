https://ria.ru/20230201/inflyatsiya-1849074381.html
Инфляция в России в годовом выражении составила 11,5 процента
Инфляция в России в годовом выражении составила 11,5 процента - РИА Новости, 01.02.2023
Инфляция в России в годовом выражении составила 11,5 процента
Инфляция в России в годовом выражении на 30 января составила 11,5% против 11,49% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T19:12
2023-02-01T19:12
2023-02-01T19:13
экономика
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
цены на нефть
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении на 30 января составила 11,5% против 11,49% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "На неделе с 24 по 30 января 2023 года инфляция составила 0,21%. В годовом выражении инфляция практически сохранилась на уровне прошлой недели (11,50% год к году)", - говорится в документе. Как указано в обзоре, продовольственная инфляция на отчетной неделе составила 0,39% при росте цен на плодоовощную продукцию на 3,5%. При этом в сегменте непродовольственных товаров цены на неделе с 24 по 30 января были в целом стабильны при ускорении снижения цен на электро- и бытовые приборы и строительные материалы. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в текущем году составит 5,5%. При этом, как говорил в январе глава министерства Максим Решетников, в конце первого квартала инфляция существенно снизится год к году. Это будет связано с тем, что из базы уйдет пик роста цен весной 2022 года. Решетников также не исключил, что во втором квартале инфляция в годовом выражении какое-то время будет даже ниже целевого уровня в 4%.
https://ria.ru/20230127/mrot-1847983895.html
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экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), цены на нефть
Экономика, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Цены на нефть
19:12 01.02.2023 (обновлено: 19:13 01.02.2023)
Инфляция в России в годовом выражении составила 11,5 процента
Минэкономразвития: инфляция в годовом выражении на 30 января составила 11,5 процента