https://ria.ru/20230201/inflyatsiya-1849074381.html

Инфляция в России в годовом выражении составила 11,5 процента

Инфляция в России в годовом выражении составила 11,5 процента - РИА Новости, 01.02.2023

Инфляция в России в годовом выражении составила 11,5 процента

Инфляция в России в годовом выражении на 30 января составила 11,5% против 11,49% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T19:12

2023-02-01T19:12

2023-02-01T19:13

экономика

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

цены на нефть

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении на 30 января составила 11,5% против 11,49% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "На неделе с 24 по 30 января 2023 года инфляция составила 0,21%. В годовом выражении инфляция практически сохранилась на уровне прошлой недели (11,50% год к году)", - говорится в документе. Как указано в обзоре, продовольственная инфляция на отчетной неделе составила 0,39% при росте цен на плодоовощную продукцию на 3,5%. При этом в сегменте непродовольственных товаров цены на неделе с 24 по 30 января были в целом стабильны при ускорении снижения цен на электро- и бытовые приборы и строительные материалы. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в текущем году составит 5,5%. При этом, как говорил в январе глава министерства Максим Решетников, в конце первого квартала инфляция существенно снизится год к году. Это будет связано с тем, что из базы уйдет пик роста цен весной 2022 года. Решетников также не исключил, что во втором квартале инфляция в годовом выражении какое-то время будет даже ниже целевого уровня в 4%.

https://ria.ru/20230127/mrot-1847983895.html

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экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), цены на нефть