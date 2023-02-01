https://ria.ru/20230201/inflyatsiya-1849073516.html

В России ускорилась недельная инфляция

В России ускорилась недельная инфляция - РИА Новости, 01.02.2023

В России ускорилась недельная инфляция

Инфляция в России с 24 по 30 января ускорилась до 0,21% с 0,14% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 0,74%, свидетельствуют данные... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T19:05

2023-02-01T19:05

2023-02-01T19:05

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

продукты

инфляция

цены

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Инфляция в России с 24 по 30 января ускорилась до 0,21% с 0,14% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 0,74%, свидетельствуют данные Росстата. "За период с 24 по 30 января 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,21%, с начала января – 100,74%", - говорится в документе. На отчетной неделе рост цен на плодоовощную продукцию ускорился до 3,5% с 3% на предыдущей неделе. В том числе на лук подорожал на 7,8%, огурцы – на 7,6%, морковь – на 3,4%, помидоры – на 2,8%, бананы – на 2,3%, картофель – на 2%, свекла – на 1,4%, капуста – на 1,3%, яблоки – на 1%. Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 12 наименованиям. Сильнее всего подешевела гречка – на 1,35%. Следом идут мясные консервы для детского питания, которые стали дешевле на 0,57%. Цены на мясо кур, чай и рис снизилась на 0,3%, на яйца и сахар – на 0,2%, на соль – на 0,1%. Подорожали 19 наименований продуктов, и сильнее всего - полукопченая и варено-копченая колбаса, на 0,81%. Кроме того, прибавили в цене овощные консервы для детского питания и макаронные изделия – 0,6%, баранина, творог стали дороже на 0,3%, молочные сухие смеси для детского питания – на 0,2%, говядина, мороженая рыба, молоко, маргарин, подсолнечное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания, ржаной хлеб, мука, вермишель – на 0,1%. Стоимость пшена и свинины не изменилась. Среди непродовольственных товаров первой необходимости лидируют по росту стоимости спички – на неделе с 24 по 30 января они подорожали на 0,9%. Также выросла цена туалетной бумаги – на 0,49%, стирального порошка – на 0,31%, сухого корма для домашних животных – на 0,21%. Одновременно цены на детские подгузники снизились на 0,4%. Цены на бытовую технику и электронику на отчетной неделе снижались. Так, телевизоры подешевели на 1,15%, смартфоны – на 1,33%, а электропылесосы – на 0,46%. Цены на легковые автомобили, как отечественные, так и иностранные, практически не изменились. Росстат за период с 24 по 30 января зафиксировал рост цен на многие наблюдаемые в недельной динамике лекарственные препараты, за исключением анальгина - он подешевел на 0,02%. Сильнее всего прибавил в цене "Аллохол" - 0,56%. Валидол, корвалол, препарат от кашля "Ренгалин" и противовирусный "Эргоферон" стали дороже на 0,2%, поливитамины – на 0,1%. Стоимость полета в салоне экономического класса выросла на 4,18% после роста на 0,86% на предыдущей отчетной неделе.

https://ria.ru/20230130/dokhod-1848291996.html

https://ria.ru/20230201/zavtrak-1848827933.html

https://ria.ru/20230131/noutbuk-1848614205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), продукты, инфляция, цены