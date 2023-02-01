https://ria.ru/20230201/gruzy-1849004731.html

Белоруссия обвинила Евросоюз в намеренном создании очередей на границе

Белоруссия обвинила Евросоюз в намеренном создании очередей на границе - РИА Новости, 01.02.2023

Белоруссия обвинила Евросоюз в намеренном создании очередей на границе

Председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский заявил, что контрольные службы соседних стран ЕС в прошлом году намеренно... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T16:11

2023-02-01T16:11

2023-02-01T16:12

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МИНСК, 1 фев - РИА Новости. Председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский заявил, что контрольные службы соседних стран ЕС в прошлом году намеренно создавали очереди из автомобилей при пересечении границы. "На протяжении 2022 года очереди на выезд (из Белоруссии в ЕС - ред.) были практически постоянно. Если ранее такие очереди возникали, как правило, из-за сбоя в работе таможенных или пограничных служб, то в прошлом году причина изменилась. Так, очереди создавались намеренно нашими странами-соседями - сопредельными таможенными и пограничными службами. Фактически это был саботаж перемещения грузов через границу", - приводит слова Орловского агентство Белта. По его словам, таможенные органы Белоруссии делали все для скорейшего прохождения и оформления транспорта на границе. "В начале года, как правило, грузопоток снижается. За январь очередей грузовиков почти не было, однако сейчас грузопоток начинает восстанавливаться. Пока очереди наблюдаются на польском направлении в пункте пропуска "Берестовица". Будем отслеживать ситуацию и надеяться, что таких очередей, как в прошлом году, не будет", - подчеркнул председатель комитета. Он также отметил, что в 2022 году серьезно изменилась система таможенного контроля из-за перераспределения транспортных потоков на фоне западных санкций, закрытия украинского направления, введения Минском для европейских перевозчиков перегрузки, перецепки возле границы в качестве ответной меры на санкции Евросоюза. Орловский отметил, что "сокращение товаропотока ожидаемо отразилось на поступлениях от таможенных платежей в республиканский бюджет", однако принятые меры обеспечили к концу 2022 года поступления на уровне, сопоставимом с показателями последних месяцев 2021 года. Он рассказал, что произошла переориентация грузопотоков. "Наши субъекты хозяйствования стали больше получать сырья и комплектующих из стран, которые не делали по отношению к нам недружественных шагов. Так же и с экспортными товарами - поставки перестроились в том числе в Китай и другие страны дальней дуги. Но самое главное, что движение через границу продолжается, внешнеэкономическая деятельность находится на нормальном уровне", - подчеркнул глава ведомства.

https://ria.ru/20230131/sanktsii-1848714514.html

https://ria.ru/20221219/granitsa-1839748264.html

https://ria.ru/20230201/piket-1848956913.html

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авто, белоруссия, китай, евросоюз, в мире