https://ria.ru/20230201/gidrooborudovanie-1848984739.html
Завод гидрооборудования в Ельце расширит производство
Завод гидрооборудования в Ельце расширит производство - РИА Новости, 01.02.2023
Завод гидрооборудования в Ельце расширит производство
Ведущей отечественный производитель гидроклапанной аппаратуры, гидроцилиндров, сливных и напорныхфильтров "Елецгидроагрегат", расположенный в городе Елец... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T15:15
2023-02-01T15:15
2023-02-01T15:15
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
елец
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ЛИПЕЦК, 1 фев – РИА Новости. Ведущей отечественный производитель гидроклапанной аппаратуры, гидроцилиндров, сливных и напорныхфильтров "Елецгидроагрегат", расположенный в городе Елец Липецкой области, планирует провести в 2023-2025 годах масштабную модернизацию и увеличить объем продукции, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что в рамках модернизации в 2023 году будет отремонтирован один из цехов предприятия, закуплено новое оборудование, создан цех обработки листового металла. В прошлом году компания уже провела частичную замену станков, а до 2025 года планирует запустить линии гальваники и покраски, а также повысить уровень цифровизации производства.По словам Артамонова, модернизация вызвана расширением партнёрских связей предприятия с производителями сельскохозяйственного оборудования, компаниями промышленного машиностроения.Как отметил глава региона, важно, что расширение возможностей предприятия способствует созданию новых рабочих мест – более пятидесяти за последний год. Всего на заводе трудится более 500 человек."Предприятие развивается, модернизируется, имеет неплохую выручку, активно участвует в социальных проектах. Хотелось бы увидеть более впечатляющую динамику по зарплатам", – резюмировал Артамонов.
https://ria.ru/20230123/plity-1846715145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область, елец
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, Елец
ЛИПЕЦК, 1 фев – РИА Новости. Ведущей отечественный производитель гидроклапанной аппаратуры, гидроцилиндров, сливных и напорныхфильтров "Елецгидроагрегат", расположенный в городе Елец Липецкой области, планирует провести в 2023-2025 годах масштабную модернизацию и увеличить объем продукции, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что в рамках модернизации в 2023 году будет отремонтирован один из цехов предприятия, закуплено новое оборудование, создан цех обработки листового металла. В прошлом году компания уже провела частичную замену станков, а до 2025 года планирует запустить линии гальваники и покраски, а также повысить уровень цифровизации производства.
По словам Артамонова
, модернизация вызвана расширением партнёрских связей предприятия с производителями сельскохозяйственного оборудования, компаниями промышленного машиностроения.
Как отметил глава региона, важно, что расширение возможностей предприятия способствует созданию новых рабочих мест – более пятидесяти за последний год. Всего на заводе трудится более 500 человек.
"Предприятие развивается, модернизируется, имеет неплохую выручку, активно участвует в социальных проектах. Хотелось бы увидеть более впечатляющую динамику по зарплатам", – резюмировал Артамонов.