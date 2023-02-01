https://ria.ru/20230201/gidrooborudovanie-1848984739.html

Завод гидрооборудования в Ельце расширит производство

Завод гидрооборудования в Ельце расширит производство - РИА Новости, 01.02.2023

Завод гидрооборудования в Ельце расширит производство

Ведущей отечественный производитель гидроклапанной аппаратуры, гидроцилиндров, сливных и напорныхфильтров "Елецгидроагрегат", расположенный в городе Елец... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T15:15

2023-02-01T15:15

2023-02-01T15:15

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

елец

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ЛИПЕЦК, 1 фев – РИА Новости. Ведущей отечественный производитель гидроклапанной аппаратуры, гидроцилиндров, сливных и напорныхфильтров "Елецгидроагрегат", расположенный в городе Елец Липецкой области, планирует провести в 2023-2025 годах масштабную модернизацию и увеличить объем продукции, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что в рамках модернизации в 2023 году будет отремонтирован один из цехов предприятия, закуплено новое оборудование, создан цех обработки листового металла. В прошлом году компания уже провела частичную замену станков, а до 2025 года планирует запустить линии гальваники и покраски, а также повысить уровень цифровизации производства.По словам Артамонова, модернизация вызвана расширением партнёрских связей предприятия с производителями сельскохозяйственного оборудования, компаниями промышленного машиностроения.Как отметил глава региона, важно, что расширение возможностей предприятия способствует созданию новых рабочих мест – более пятидесяти за последний год. Всего на заводе трудится более 500 человек."Предприятие развивается, модернизируется, имеет неплохую выручку, активно участвует в социальных проектах. Хотелось бы увидеть более впечатляющую динамику по зарплатам", – резюмировал Артамонов.

https://ria.ru/20230123/plity-1846715145.html

липецкая область

елец

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Алёна Пава

игорь артамонов, липецкая область, елец