Рейтинг@Mail.ru
Завод гидрооборудования в Ельце расширит производство - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20230201/gidrooborudovanie-1848984739.html
Завод гидрооборудования в Ельце расширит производство
Завод гидрооборудования в Ельце расширит производство - РИА Новости, 01.02.2023
Завод гидрооборудования в Ельце расширит производство
Ведущей отечественный производитель гидроклапанной аппаратуры, гидроцилиндров, сливных и напорныхфильтров "Елецгидроагрегат", расположенный в городе Елец... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T15:15
2023-02-01T15:15
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
елец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848984245_0:150:2866:1762_1920x0_80_0_0_e91e11434e79e02ea66cc5cb85e2b998.jpg
ЛИПЕЦК, 1 фев – РИА Новости. Ведущей отечественный производитель гидроклапанной аппаратуры, гидроцилиндров, сливных и напорныхфильтров "Елецгидроагрегат", расположенный в городе Елец Липецкой области, планирует провести в 2023-2025 годах масштабную модернизацию и увеличить объем продукции, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что в рамках модернизации в 2023 году будет отремонтирован один из цехов предприятия, закуплено новое оборудование, создан цех обработки листового металла. В прошлом году компания уже провела частичную замену станков, а до 2025 года планирует запустить линии гальваники и покраски, а также повысить уровень цифровизации производства.По словам Артамонова, модернизация вызвана расширением партнёрских связей предприятия с производителями сельскохозяйственного оборудования, компаниями промышленного машиностроения.Как отметил глава региона, важно, что расширение возможностей предприятия способствует созданию новых рабочих мест – более пятидесяти за последний год. Всего на заводе трудится более 500 человек."Предприятие развивается, модернизируется, имеет неплохую выручку, активно участвует в социальных проектах. Хотелось бы увидеть более впечатляющую динамику по зарплатам", – резюмировал Артамонов.
https://ria.ru/20230123/plity-1846715145.html
липецкая область
елец
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848984245_160:0:2708:1911_1920x0_80_0_0_dd7324711717949ef687acc22818af3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, липецкая область, елец
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, Елец
15:15 01.02.2023
 

Завод гидрооборудования в Ельце расширит производство

© Фото : пресс служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время рабочей встречи с акционером компании "Елецгидроагрегат" Антоном Ситниковым
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время рабочей встречи с акционером компании Елецгидроагрегат Антоном Ситниковым - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Фото : пресс служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время рабочей встречи с акционером компании "Елецгидроагрегат" Антоном Ситниковым
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 1 фев – РИА Новости. Ведущей отечественный производитель гидроклапанной аппаратуры, гидроцилиндров, сливных и напорныхфильтров "Елецгидроагрегат", расположенный в городе Елец Липецкой области, планирует провести в 2023-2025 годах масштабную модернизацию и увеличить объем продукции, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что в рамках модернизации в 2023 году будет отремонтирован один из цехов предприятия, закуплено новое оборудование, создан цех обработки листового металла. В прошлом году компания уже провела частичную замену станков, а до 2025 года планирует запустить линии гальваники и покраски, а также повысить уровень цифровизации производства.
По словам Артамонова, модернизация вызвана расширением партнёрских связей предприятия с производителями сельскохозяйственного оборудования, компаниями промышленного машиностроения.
Как отметил глава региона, важно, что расширение возможностей предприятия способствует созданию новых рабочих мест – более пятидесяти за последний год. Всего на заводе трудится более 500 человек.
"Предприятие развивается, модернизируется, имеет неплохую выручку, активно участвует в социальных проектах. Хотелось бы увидеть более впечатляющую динамику по зарплатам", – резюмировал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 10:46Липецкая область
Липецкая область начала производство газобетонных плит
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьЕлец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала