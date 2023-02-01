https://ria.ru/20230201/frantsiya-1848870953.html

Бывший президент Франции раскритиковал Макрона за пенсионную реформу

Бывший президент Франции раскритиковал Макрона за пенсионную реформу - РИА Новости, 01.02.2023

Бывший президент Франции раскритиковал Макрона за пенсионную реформу

Бывший президент Франции Франсуа Олланд раскритиковал планы нынешнего президента страны Эммануэля Макрона и действующего французского правительства по... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T10:26

2023-02-01T10:26

2023-02-01T10:26

в мире

франция

париж

лион

франсуа олланд

эммануэль макрон

элизабет борн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147967/46/1479674629_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_54954b39b5c74da7fad91494d8bf12be.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Бывший президент Франции Франсуа Олланд раскритиковал планы нынешнего президента страны Эммануэля Макрона и действующего французского правительства по пенсионной реформе, назвав ее "жестокой и несправедливой". "Президент выбрал правильное время? Учитывая череду кризисов и повышенную инфляцию, французы хотят быть уверены. Правительство предложило правильную реформу? Я тоже так не думаю - она (реформа - ред.) считается несправедливой и жестокой", - сказал Олланд в интервью газете Politico. "Но теперь, когда парламентский процесс запущен, исполнительной власти придется найти компромисс или рискнуть пойти до конца и поднять уровень возмущения", - добавил он. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. Первая общенациональная забастовка против пенсионной реформы прошла по всей Франции 19 января - в этот день были проведены более 200 манифестаций по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тысяч – в Париже. Были задержаны 38 человек.

https://ria.ru/20230201/putin-1848870085.html

https://ria.ru/20230201/frantsiya-1848798280.html

франция

париж

лион

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, париж, лион, франсуа олланд, эммануэль макрон, элизабет борн