https://ria.ru/20230201/frantsiya-1848870953.html
Бывший президент Франции раскритиковал Макрона за пенсионную реформу
Бывший президент Франции раскритиковал Макрона за пенсионную реформу - РИА Новости, 01.02.2023
Бывший президент Франции раскритиковал Макрона за пенсионную реформу
Бывший президент Франции Франсуа Олланд раскритиковал планы нынешнего президента страны Эммануэля Макрона и действующего французского правительства по... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T10:26
2023-02-01T10:26
2023-02-01T10:26
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Бывший президент Франции Франсуа Олланд раскритиковал планы нынешнего президента страны Эммануэля Макрона и действующего французского правительства по пенсионной реформе, назвав ее "жестокой и несправедливой". "Президент выбрал правильное время? Учитывая череду кризисов и повышенную инфляцию, французы хотят быть уверены. Правительство предложило правильную реформу? Я тоже так не думаю - она (реформа - ред.) считается несправедливой и жестокой", - сказал Олланд в интервью газете Politico. "Но теперь, когда парламентский процесс запущен, исполнительной власти придется найти компромисс или рискнуть пойти до конца и поднять уровень возмущения", - добавил он. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. Первая общенациональная забастовка против пенсионной реформы прошла по всей Франции 19 января - в этот день были проведены более 200 манифестаций по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тысяч – в Париже. Были задержаны 38 человек.
https://ria.ru/20230201/putin-1848870085.html
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в мире, франция, париж, лион, франсуа олланд, эммануэль макрон, элизабет борн
В мире, Франция, Париж, Лион, Франсуа Олланд, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн
Бывший президент Франции раскритиковал Макрона за пенсионную реформу
Олланд раскритиковал Макрона за пенсионную реформу, назвав ее несправедливой и жестокой