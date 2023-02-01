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В Китае сделали предупреждение ЕС словами о России - РИА Новости, 01.02.2023
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В Китае сделали предупреждение ЕС словами о России
В Китае сделали предупреждение ЕС словами о России - РИА Новости, 01.02.2023
В Китае сделали предупреждение ЕС словами о России
Европа не должна игнорировать позицию России по вопросам безопасности, чтобы не допустить разжигания новых конфликтов на континенте, написал научный сотрудник... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T18:33
2023-02-01T19:56
в мире
россия
москва
сша
нато
евросоюз
санкции в отношении россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Европа не должна игнорировать позицию России по вопросам безопасности, чтобы не допустить разжигания новых конфликтов на континенте, написал научный сотрудник Шанхайского института международных исследований Чжао Лун в статье для Global Times."Любая новая архитектура европейской безопасности не может исключать Россию", — отметил автор.По его словам, нынешний украинский кризис спровоцировало нежелание Брюсселя пересмотреть принцип "неделимой безопасности", в котором доминирующую роль занимала НАТО. Западные страны не принимали во внимание обеспокоенность России в этой сфере, отказываясь вести с ней переговоры на равных, напомнил эксперт."Необходимо планомерное восстановление многоуровневых мер взаимного доверия и механизмов диалога в сфере безопасности между Европой и Россией", — подчеркнул Чжао Лун.Он предупредил, что дальнейшие попытки европейских стран вести политику ослабления и сдерживания Москвы приведут только к обострению ситуации и разжиганию новых конфликтов.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, присоединения к блоку Украины и создания военных баз в постсоветских странах. В предложениях также содержался пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у российских границ и отводе сил организации в Восточной Европе на позиции 1997 года.Соединенные Штаты не отреагировали на предложение переместить на свою территорию все ядерное оружие, находящееся за пределами страны. Вашингтон также отказался брать на себя обязательство не развертывать ОМУ вне пределов национальной территории. В ответ Россия заявила, что США намеренно выбрали "удобные" темы, которые, в свою очередь, "перекручены" в сторону создания преимуществ для Америки и союзников.С 24 февраля проходит спецоперация на Украине. На этом фоне США и их партнеры по НАТО продолжают отправлять ВСУ оружие на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230201/putin-1849030296.html
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848790476.html
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в мире, россия, москва, сша, нато, евросоюз, санкции в отношении россии, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Москва, США, НАТО, Евросоюз, Санкции в отношении России, Вооруженные силы Украины
18:33 01.02.2023 (обновлено: 19:56 01.02.2023)
 
В Китае сделали предупреждение ЕС словами о России

Global Times: игнорирование позиции России грозит Европе новыми конфликтами

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкФлаги Германии, России и ЕС
Флаги Германии, России и ЕС - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Флаги Германии, России и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Европа не должна игнорировать позицию России по вопросам безопасности, чтобы не допустить разжигания новых конфликтов на континенте, написал научный сотрудник Шанхайского института международных исследований Чжао Лун в статье для Global Times.
"Любая новая архитектура европейской безопасности не может исключать Россию", — отметил автор.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 17:16
В США вспомнили о предупреждении Путина насчет Украины
По его словам, нынешний украинский кризис спровоцировало нежелание Брюсселя пересмотреть принцип "неделимой безопасности", в котором доминирующую роль занимала НАТО. Западные страны не принимали во внимание обеспокоенность России в этой сфере, отказываясь вести с ней переговоры на равных, напомнил эксперт.
"Необходимо планомерное восстановление многоуровневых мер взаимного доверия и механизмов диалога в сфере безопасности между Европой и Россией", — подчеркнул Чжао Лун.
Он предупредил, что дальнейшие попытки европейских стран вести политику ослабления и сдерживания Москвы приведут только к обострению ситуации и разжиганию новых конфликтов.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 20:00
"Они в ловушке". Европа может пересмотреть позицию по Украине, пишут СМИ
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, присоединения к блоку Украины и создания военных баз в постсоветских странах. В предложениях также содержался пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у российских границ и отводе сил организации в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Соединенные Штаты не отреагировали на предложение переместить на свою территорию все ядерное оружие, находящееся за пределами страны. Вашингтон также отказался брать на себя обязательство не развертывать ОМУ вне пределов национальной территории. В ответ Россия заявила, что США намеренно выбрали "удобные" темы, которые, в свою очередь, "перекручены" в сторону создания преимуществ для Америки и союзников.
С 24 февраля проходит спецоперация на Украине. На этом фоне США и их партнеры по НАТО продолжают отправлять ВСУ оружие на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
Французский экономист Жак Аттали в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 08:00
Европе предложили новую цель в войне с Россией
 
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