https://ria.ru/20230201/erdogan-1849104105.html

Эрдоган рассказал о сотрудничестве Турции и России по поставкам зерна

Эрдоган рассказал о сотрудничестве Турции и России по поставкам зерна - РИА Новости, 01.02.2023

Эрдоган рассказал о сотрудничестве Турции и России по поставкам зерна

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что продолжает с российским коллегой Владимиром Путиным работу по безвозмездной доставке продовольствия и, возможно,... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T23:09

2023-02-01T23:09

2023-02-01T23:09

экономика

турция

россия

африка

цены на нефть

владимир путин

оон

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АНКАРА, 1 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что продолжает с российским коллегой Владимиром Путиным работу по безвозмездной доставке продовольствия и, возможно, удобрения нуждающимся странам. Ранее Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября прошлого года указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки. "У нас есть договоренность с уважаемым господином Путиным. Он мне сказал, что готов отправить зерно бесплатно. Потому что на первом этапе большую часть зерна, около 44, возможно даже 46 процентов, получила Европа. Я сказал, что мы готовы сделать из этого зерна муку и отправить нуждающимся странам. Возможны и поставки удобрения", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу TRT. Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://radiosputnik.ria.ru/20230201/tank-1849101128.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, турция, россия, африка, цены на нефть, владимир путин, оон