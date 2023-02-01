Эрдоган рассказал о сотрудничестве Турции и России по поставкам зерна
Эрдоган заявил, что продолжает сотрудничество с Путиным по зерну для нуждающихся стран
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
АНКАРА, 1 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что продолжает с российским коллегой Владимиром Путиным работу по безвозмездной доставке продовольствия и, возможно, удобрения нуждающимся странам.
Ранее Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября прошлого года указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.
"У нас есть договоренность с уважаемым господином Путиным. Он мне сказал, что готов отправить зерно бесплатно. Потому что на первом этапе большую часть зерна, около 44, возможно даже 46 процентов, получила Европа. Я сказал, что мы готовы сделать из этого зерна муку и отправить нуждающимся странам. Возможны и поставки удобрения", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу TRT.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.