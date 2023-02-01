https://ria.ru/20230201/energorynki-1849082916.html

Россия стремится к стабильности энергорынков, заявил Лавров

Россия стремится к стабильности энергорынков, заявил Лавров - РИА Новости, 01.02.2023

Россия стремится к стабильности энергорынков, заявил Лавров

Россия и Алжир стремятся к тому, чтобы мировые энергетические рынки были стабильными, а для этого не нужно пробовать играть с ценами, как это пытаются сделать... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T20:08

2023-02-01T20:08

2023-02-01T20:11

экономика

цены на нефть

россия

алжир (провинция)

сша

сергей лавров

опек

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия и Алжир стремятся к тому, чтобы мировые энергетические рынки были стабильными, а для этого не нужно пробовать играть с ценами, как это пытаются сделать США и их союзники в отношении российских нефти и газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью телеканалу RT Arabic он напомнил, что Россия и Алжир являются партнерами в рамках ОПЕК+ и Форума стран-экспортеров газа. "Недавно на очередном министерском заседании ОПЕК+ было принято решение, которое подтвердило скоординированный, единый подход всех участников этого объединения к регулированию рынка нефти и нефтепродуктов с опорой на баланс интересов производителей и потребителей. Этот шаг вызвал болезненную реакцию тех, кто хотел, чтобы этот рынок обслуживал только их интересы в ущерб производителям "черного золота". ОПЕК+ отстоял свою позицию и доказал, что этот формат является серьезным, самостоятельным и надежным объединением ответственных государств", - сказал Лавров. По его словам, то же самое можно сказать и о Форуме стран-экспортеров газа, в рамках которого согласовываются основные подходы государств, поставляющих трубный и сжиженный природный газ на мировые рынки. "У России с Алжиром здесь фиксируется полное совпадение позиций. Стремимся к тому, чтобы рынки были стабильными. Для этого не надо пробовать "играть" с ценами и искусственно их "бросать" то в одну, то в другую сторону, как это пытаются делать США и их союзники в отношении российской нефти и газа", - добавил он.

https://ria.ru/20230127/potolok-1847755651.html

https://ria.ru/20230131/eskalatsiya-1848797228.html

россия

алжир (провинция)

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экономика, цены на нефть, россия, алжир (провинция), сша, сергей лавров, опек