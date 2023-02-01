Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали о подвиге ВС России во время артиллерийской дуэли - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/duel-1848865820.html
В Минобороны рассказали о подвиге ВС России во время артиллерийской дуэли
В Минобороны рассказали о подвиге ВС России во время артиллерийской дуэли - РИА Новости, 01.02.2023
В Минобороны рассказали о подвиге ВС России во время артиллерийской дуэли
Орудийный расчет младшего сержанта Валерия Капичникова, вступив в контрбатарейную борьбу с наступающим противником, добился огневого превосходства и уничтожил... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T10:03
2023-02-01T10:03
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848570602_0:126:3071:1853_1920x0_80_0_0_8e5d09f8828d82c42936fa2b7ce38dc8.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Орудийный расчет младшего сержанта Валерия Капичникова, вступив в контрбатарейную борьбу с наступающим противником, добился огневого превосходства и уничтожил две украинские САУ, пять бронемашин и до 20 пехотинцев, говорится в телеграм-канале Минобороны России. "Вступив в контрбатарейную борьбу, орудийный расчет Валерия Капичникова выполнил противоогневой маневр и продолжил бой с новой позиции. Действуя решительно, российские артиллеристы добились огневого превосходства и поразили две самоходные артиллерийские установки, тем самым лишив боевиков артиллерии на данном направлении", - говорится в сообщении. По данным Минобороны РФ, после этого расчет Капичникова продолжил систематически обстреливать наступающие боевые порядки противника, уничтожив в результате пять украинских боевых бронированных машин и до 20 пехотинцев. "Благодаря точным и мужественным действиям младшего сержанта Капичникова наступление противника захлебнулось, а мотострелковые подразделения ВС РФ перешли в контратаку и заняли выгодные рубежи", - подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20230201/saldo-1848846154.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848570602_264:153:2789:2047_1920x0_80_0_0_0115a9d600183dbe73e5776c91ffc22d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
10:03 01.02.2023
 
В Минобороны рассказали о подвиге ВС России во время артиллерийской дуэли

В Минобороны рассказали о подвиге ВС России в артиллерийской дуэли и уничтожении САУ ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие МО РФ
Военнослужащие МО РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие МО РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Орудийный расчет младшего сержанта Валерия Капичникова, вступив в контрбатарейную борьбу с наступающим противником, добился огневого превосходства и уничтожил две украинские САУ, пять бронемашин и до 20 пехотинцев, говорится в телеграм-канале Минобороны России.
"Вступив в контрбатарейную борьбу, орудийный расчет Валерия Капичникова выполнил противоогневой маневр и продолжил бой с новой позиции. Действуя решительно, российские артиллеристы добились огневого превосходства и поразили две самоходные артиллерийские установки, тем самым лишив боевиков артиллерии на данном направлении", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны РФ, после этого расчет Капичникова продолжил систематически обстреливать наступающие боевые порядки противника, уничтожив в результате пять украинских боевых бронированных машин и до 20 пехотинцев. "Благодаря точным и мужественным действиям младшего сержанта Капичникова наступление противника захлебнулось, а мотострелковые подразделения ВС РФ перешли в контратаку и заняли выгодные рубежи", - подчеркнули в министерстве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
07:37Специальная военная операция на Украине
Сальдо заявил о случаях перехода военных ВСУ на сторону России
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала