https://ria.ru/20230201/duel-1848865820.html

В Минобороны рассказали о подвиге ВС России во время артиллерийской дуэли

В Минобороны рассказали о подвиге ВС России во время артиллерийской дуэли - РИА Новости, 01.02.2023

В Минобороны рассказали о подвиге ВС России во время артиллерийской дуэли

Орудийный расчет младшего сержанта Валерия Капичникова, вступив в контрбатарейную борьбу с наступающим противником, добился огневого превосходства и уничтожил... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T10:03

2023-02-01T10:03

2023-02-01T10:03

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Орудийный расчет младшего сержанта Валерия Капичникова, вступив в контрбатарейную борьбу с наступающим противником, добился огневого превосходства и уничтожил две украинские САУ, пять бронемашин и до 20 пехотинцев, говорится в телеграм-канале Минобороны России. "Вступив в контрбатарейную борьбу, орудийный расчет Валерия Капичникова выполнил противоогневой маневр и продолжил бой с новой позиции. Действуя решительно, российские артиллеристы добились огневого превосходства и поразили две самоходные артиллерийские установки, тем самым лишив боевиков артиллерии на данном направлении", - говорится в сообщении. По данным Минобороны РФ, после этого расчет Капичникова продолжил систематически обстреливать наступающие боевые порядки противника, уничтожив в результате пять украинских боевых бронированных машин и до 20 пехотинцев. "Благодаря точным и мужественным действиям младшего сержанта Капичникова наступление противника захлебнулось, а мотострелковые подразделения ВС РФ перешли в контратаку и заняли выгодные рубежи", - подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20230201/saldo-1848846154.html

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безопасность, россия