https://ria.ru/20230201/dopperekhod-1849017876.html

На время строительства Западного моста в Твери введут доппереход через ОЖД

На время строительства Западного моста в Твери введут доппереход через ОЖД - РИА Новости, 01.02.2023

На время строительства Западного моста в Твери введут доппереход через ОЖД

На время строительства Западного моста в Твери введут временный дополнительный пешеходный мост через Октябрьскую железную дорогу, который ранее не входил в... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T16:45

2023-02-01T16:45

2023-02-01T16:45

тверская область

игорь руденя

тверь

заволжский район

тверская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849017129_0:94:1300:825_1920x0_80_0_0_6cc15c62e226fbe9ed31bb71056bcba2.jpg

ТВЕРЬ, 1 фев – РИА Новости. На время строительства Западного моста в Твери введут временный дополнительный пешеходный мост через Октябрьскую железную дорогу, который ранее не входил в общий план работ, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в среду Руденя и депутат Госдумы РФ Владимир Васильев проинспектировали ход строительства Западного моста в Заволжском районе Твери, на левом берегу Волги."Работа идёт в установленные сроки. Среди поручений – вместе с РЖД усилить транспортную безопасность. Сейчас ускоренными темпами будет возводиться дополнительный пешеходный мост через Октябрьскую железную дорогу. Он необходим для того, чтобы граждане имели возможность безопасного перехода. Пешеходный мост будет работать во время ремонта моста на Петербургском шоссе, а затем – по окончании работ – его демонтируют", – отметил Руденя, слова которого приводит пресс-служба облправительства.Комплекс Западного моста в Твери является сложным многосоставным проектом. Вводить объект в эксплуатацию планируется поэтапно. Сначала будет возведён сам мост через реку Волга с подъездами и съездами, затем завершат реконструкцию Горбатого моста в Заволжском районе. Далее реконструируют железнодорожный путепровод на Комсомольской площади в Пролетарском районе. Сдача в эксплуатацию всего высокотехнологичного комплекса Западного моста запланирована в конце 2025 года.

https://ria.ru/20221228/avtobusy-1841995026.html

тверь

заволжский район

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверь, заволжский район, тверская область