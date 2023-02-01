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Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку - РИА Новости, 01.02.2023
Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку
Украинские войска в 16.50 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:18
2023-02-01T17:18
2023-02-01T17:18
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
нато
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска в 16.50 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.50 - населенный пункт Мемрик – город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, НАТО, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка восемь снарядов