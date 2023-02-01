https://ria.ru/20230201/donbass-1848865173.html

Женщина погибла на территории храма в Никольском в ДНР при обстреле ВСУ

Женщина погибла на территории храма в Никольском в ДНР при обстреле ВСУ - РИА Новости, 01.02.2023

Женщина погибла на территории храма в Никольском в ДНР при обстреле ВСУ

Женщина погибла на территории храма в Никольском в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T09:59

2023-02-01T09:59

2023-02-01T09:59

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Женщина погибла на территории храма в Никольском в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 31 января поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Никольское (включен в зону ответственности администрации Старобешевского района): на территории храма погибла женщина 1938 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины