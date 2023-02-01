https://ria.ru/20230201/donbass-1848865173.html
Женщина погибла на территории храма в Никольском в ДНР при обстреле ВСУ
Женщина погибла на территории храма в Никольском в ДНР при обстреле ВСУ - РИА Новости, 01.02.2023
Женщина погибла на территории храма в Никольском в ДНР при обстреле ВСУ
Женщина погибла на территории храма в Никольском в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T09:59
2023-02-01T09:59
2023-02-01T09:59
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Женщина погибла на территории храма в Никольском в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 31 января поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Никольское (включен в зону ответственности администрации Старобешевского района): на территории храма погибла женщина 1938 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Женщина погибла на территории храма в Никольском в ДНР при обстреле ВСУ
Представительство ДНР сообщило о гибели женщины при обстреле ВСУ храма в Никольском