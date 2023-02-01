10:31 01.02.2023 (обновлено: 10:35 01.02.2023)
В Уфе предложили временно освободить участников СВО от декларации доходов
Курултай Башкирии внес в ГД проект об отсрочке декларирования доходов для участников СВО
УФА, 1 фев – РИА Новости. Депутаты башкирского парламента внесли в Госдуму законопроект, приостанавливающий обязанность декларировать свои доходы участникам спецоперации, сообщили в пресс-службе госсобрания-курултая региона.
"Законопроектом предлагается приостановить обязанность по представлению сведений о доходах и расходах для участников специальной военной операции", - приводятся слова спикера парламента республики Константина Толкачева. Он отметил, что что среди участников спецоперации есть категория граждан, которые в связи с профессиональной деятельностью обязаны отчитываться о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера – своих, супруга и несовершеннолетних детей.
"В их число входят и депутаты. В период проведения специальной военной операции те их них, кто был призван по частичной мобилизации, заключил контракт либо защищает нашу страну в рядах добровольцев, объективно не могут заниматься отчетностью, как того требует закон. Мы предлагаем внести в антикоррупционное законодательство соответствующие изменения: приостановить обязанность указанных лиц на период участия в СВО и дать им три месяца на то, чтобы представить соответствующие сведения по окончании военной службы", - пояснил Толкачев. По данным госсобрания-курултая региона, в спецоперации участвуют более 30 депутатов разного уровня - от советов сельских поселений до республиканского парламента.
В пресс-службе рассказали, что законопроект внесён в Госдуму.