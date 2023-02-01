https://ria.ru/20230201/dezertirstvo-1848849217.html

Киевские заградотряды расстреляли трех дезертиров в ЛНР

Киевские заградотряды расстреляли трех дезертиров в ЛНР - РИА Новости, 01.02.2023

Киевские заградотряды расстреляли трех дезертиров в ЛНР

Украинские военные попытались дезертировать с позиций в районе села Макеевка в ЛНР, но были остановлены огнем заградительного отряда Киева, в результате... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T08:17

2023-02-01T08:17

2023-02-01T08:22

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

киев

макеевка

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Украинские военные попытались дезертировать с позиций в районе села Макеевка в ЛНР, но были остановлены огнем заградительного отряда Киева, в результате перестрелки погибло трое военнослужащих, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Макеевка (ЛНР) отмечено самовольное оставление позиции украинскими военнослужащими. При бегстве украинские боевики попытались перейти реку Жеребец, но были обнаружены заградительными отрядами и по ним был открыт огонь. В результате перестрелки, беглецы, понеся потери в количестве трех человек, были вынуждены вернутся на ранее занимаемые позиции" - сообщил Марочко со ссылкой на собственные источники.

https://ria.ru/20230120/spetsoperatsiya-1845997756.html

луганская народная республика

киев

макеевка

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в мире, луганская народная республика, киев, макеевка, андрей марочко