https://ria.ru/20230201/dezertirstvo-1848849217.html
Киевские заградотряды расстреляли трех дезертиров в ЛНР
Киевские заградотряды расстреляли трех дезертиров в ЛНР - РИА Новости, 01.02.2023
Киевские заградотряды расстреляли трех дезертиров в ЛНР
Украинские военные попытались дезертировать с позиций в районе села Макеевка в ЛНР, но были остановлены огнем заградительного отряда Киева, в результате... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T08:17
2023-02-01T08:17
2023-02-01T08:22
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
киев
макеевка
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Украинские военные попытались дезертировать с позиций в районе села Макеевка в ЛНР, но были остановлены огнем заградительного отряда Киева, в результате перестрелки погибло трое военнослужащих, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Макеевка (ЛНР) отмечено самовольное оставление позиции украинскими военнослужащими. При бегстве украинские боевики попытались перейти реку Жеребец, но были обнаружены заградительными отрядами и по ним был открыт огонь. В результате перестрелки, беглецы, понеся потери в количестве трех человек, были вынуждены вернутся на ранее занимаемые позиции" - сообщил Марочко со ссылкой на собственные источники.
https://ria.ru/20230120/spetsoperatsiya-1845997756.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, киев, макеевка, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Киев, Макеевка, Андрей Марочко
08:17 01.02.2023 (обновлено: 08:22 01.02.2023)
Киевские заградотряды расстреляли трех дезертиров в ЛНР
Марочко: трех украинских военных убили при попытке дезертировать с позиций на севере ЛНР