19:52 01.02.2023 (обновлено: 21:06 01.02.2023)
Пушилин встретился с Виктором Бутом
Врио главы ДНР Пушилин встретился с Виктором Бутом, прибывшим в ДНР
© Фото : пресс-служба врио главы ДНРВрио главы ДНР Денис Пушилин во время встречи с делегацией ЛДПР в Донецке
© Фото : пресс-служба врио главы ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин во время встречи с делегацией ЛДПР в Донецке
ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале о встрече с Виктором Бутом.
"Встретился с Виктором Бутом, который приехал к нам в республику. Обсудили, как навязывают миру свою политику США, от беспредела которых пострадал сам Виктор", — написал он.
По его словам, участники встречи сошлись во мнении, что Украину заманивали западными ценностями, результатом чего стала "украинизация" Европы.
"Страны ЕС в угоду США ведут политику, противоречащую интересам их народов. А Украина демонстрирует степень угодничества — и куда еще можно падать", — отметил Пушилин.
В декабре прошлого года Виктора Бута освободили из американской тюрьмы, где он провел почти 15 из 25 лет заключения по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержке терроризма. Россиянина обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, отбывавшую срок в России.
Вскоре после возвращения на родину Бут стал членом ЛДПР, ее лидер Леонид Слуцкий вручил ему партийный билет. Сам Бут заявил в интервью RT, что поддерживает спецоперацию на Украине, и признался, что сам бы отправился туда, "если была бы возможность и навыки необходимые".