https://ria.ru/20230201/but-1849080483.html

Пушилин встретился с Виктором Бутом

Пушилин встретился с Виктором Бутом - РИА Новости, 01.02.2023

Пушилин встретился с Виктором Бутом

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале о встрече с Виктором Бутом. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T19:52

2023-02-01T19:52

2023-02-01T21:06

виктор бут

донецкая народная республика

сша

украина

денис пушилин

евросоюз

лдпр

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ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале о встрече с Виктором Бутом."Встретился с Виктором Бутом, который приехал к нам в республику. Обсудили, как навязывают миру свою политику США, от беспредела которых пострадал сам Виктор", — написал он.По его словам, участники встречи сошлись во мнении, что Украину заманивали западными ценностями, результатом чего стала "украинизация" Европы.В декабре прошлого года Виктора Бута освободили из американской тюрьмы, где он провел почти 15 из 25 лет заключения по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержке терроризма. Россиянина обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, отбывавшую срок в России.Вскоре после возвращения на родину Бут стал членом ЛДПР, ее лидер Леонид Слуцкий вручил ему партийный билет. Сам Бут заявил в интервью RT, что поддерживает спецоперацию на Украине, и признался, что сам бы отправился туда, "если была бы возможность и навыки необходимые".

https://ria.ru/20230201/but-1849085593.html

донецкая народная республика

сша

украина

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виктор бут, донецкая народная республика, сша, украина, денис пушилин, евросоюз, лдпр