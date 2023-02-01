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Пушилин встретился с Виктором Бутом - РИА Новости, 01.02.2023
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Пушилин встретился с Виктором Бутом
Пушилин встретился с Виктором Бутом - РИА Новости, 01.02.2023
Пушилин встретился с Виктором Бутом
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале о встрече с Виктором Бутом. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T19:52
2023-02-01T21:06
виктор бут
донецкая народная республика
сша
украина
денис пушилин
евросоюз
лдпр
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ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале о встрече с Виктором Бутом."Встретился с Виктором Бутом, который приехал к нам в республику. Обсудили, как навязывают миру свою политику США, от беспредела которых пострадал сам Виктор", — написал он.По его словам, участники встречи сошлись во мнении, что Украину заманивали западными ценностями, результатом чего стала "украинизация" Европы.В декабре прошлого года Виктора Бута освободили из американской тюрьмы, где он провел почти 15 из 25 лет заключения по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержке терроризма. Россиянина обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, отбывавшую срок в России.Вскоре после возвращения на родину Бут стал членом ЛДПР, ее лидер Леонид Слуцкий вручил ему партийный билет. Сам Бут заявил в интервью RT, что поддерживает спецоперацию на Украине, и признался, что сам бы отправился туда, "если была бы возможность и навыки необходимые".
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виктор бут, донецкая народная республика, сша, украина, денис пушилин, евросоюз, лдпр
Виктор Бут, Донецкая Народная Республика, США, Украина, Денис Пушилин, Евросоюз, ЛДПР
19:52 01.02.2023 (обновлено: 21:06 01.02.2023)
 
Пушилин встретился с Виктором Бутом

Врио главы ДНР Пушилин встретился с Виктором Бутом, прибывшим в ДНР

© Фото : пресс-служба врио главы ДНРВрио главы ДНР Денис Пушилин во время встречи с делегацией ЛДПР в Донецке
Врио главы ДНР Денис Пушилин во время встречи с делегацией ЛДПР в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Фото : пресс-служба врио главы ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин во время встречи с делегацией ЛДПР в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале о встрече с Виктором Бутом.
"Встретился с Виктором Бутом, который приехал к нам в республику. Обсудили, как навязывают миру свою политику США, от беспредела которых пострадал сам Виктор", — написал он.
По его словам, участники встречи сошлись во мнении, что Украину заманивали западными ценностями, результатом чего стала "украинизация" Европы.
"Страны ЕС в угоду США ведут политику, противоречащую интересам их народов. А Украина демонстрирует степень угодничества — и куда еще можно падать", — отметил Пушилин.
В декабре прошлого года Виктора Бута освободили из американской тюрьмы, где он провел почти 15 из 25 лет заключения по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержке терроризма. Россиянина обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, отбывавшую срок в России.
Вскоре после возвращения на родину Бут стал членом ЛДПР, ее лидер Леонид Слуцкий вручил ему партийный билет. Сам Бут заявил в интервью RT, что поддерживает спецоперацию на Украине, и признался, что сам бы отправился туда, "если была бы возможность и навыки необходимые".
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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В ЛДПР выразили уверенность, что поддержат выдвижение Бута на любых выборах
 
Виктор БутДонецкая Народная РеспубликаСШАУкраинаДенис ПушилинЕвросоюзЛДПР
 
 
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