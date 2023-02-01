https://ria.ru/20230201/blagoustroystvo-1849520251.html

Благоустройство возле станции Очаково будущего МЦД-4 выполнено наполовину

Благоустройство возле станции Очаково будущего МЦД-4 выполнено наполовину - РИА Новости, 03.02.2023

Благоустройство возле станции Очаково будущего МЦД-4 выполнено наполовину

Благоустройство территории возле станции Очаково будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) выполнено наполовину, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-01T11:58

2023-02-01T11:58

2023-02-03T14:17

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Благоустройство территории возле станции Очаково будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) выполнено наполовину, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Благоустройство территории возле станции Очаково будущего МЦД-4 выполнено наполовину. Работы проходят на улицах Елены Колесовой, Марии Поливановой, в проезде Стройкомбината, 1–5-м Очаковских переулках", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты убрали под землю "воздушные" провода, проложили более 400 метров дополнительной водосточной сети. Также они привели в порядок уже существующие тротуары и сделали новые, установили пандусы на спусках с тротуаров, обновили асфальтобетонное покрытие проезжей части. В комплексе городского хозяйства отметили, что весной работы начнутся на Большой Очаковской улице. Планируется, что на всех территориях возле станции высадят около 120 крупномерных деревьев и 1,2 тысячи кустарников, обустроят газон. Помимо этого, специалисты установят более 290 энергосберегающих фонарей со светодиодными светильниками, а пешеходные переходы оборудуют 49 опорами контрастного освещения. "Сделаем удобные парковочные карманы, оборудуем шесть современных остановочных павильонов с USB-разъемами для зарядки мобильных устройств и беспроводной связью, переустроим пять светофоров и установим дорожные знаки в соответствии с новой транспортной схемой", - говорится в сообщении. Отмечается, что также будет установлено 80 скамеек и уличных стульев, а в сквере на улице Марии Поливановой появится уютная зона отдыха с лавочками и подиумом для проведения мероприятий. "Приведем в порядок семь детских площадок и сделаем две новые, обустроим спортивную площадку, появятся 62 велопарковки, две точки велопроката", - говорится в сообщении. Полностью завершить работы планируется в этом году.

https://ria.ru/20230130/mescherskaya-1848316434.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, москва