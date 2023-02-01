https://ria.ru/20230201/bezhentsy-1849077830.html
Беженцы с Украины обратилась в суд в Швейцарии из-за низких пособий
Беженцы с Украины обратилась в суд в Швейцарии из-за низких пособий - РИА Новости, 01.02.2023
Беженцы с Украины обратилась в суд в Швейцарии из-за низких пособий
Почти сорок просителей убежища с Украины, проживающих в швейцарском Люцерне, обратились в местный суд с жалобой на низкие социальные выплаты, передает портал... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T19:28
2023-02-01T19:28
2023-02-01T21:45
в мире
швейцария
украина
беженцы
люцерн (кантон)
оон
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ЦЮРИХ, 1 фев — РИА Новости. Почти сорок просителей убежища с Украины, проживающих в швейцарском Люцерне, обратились в местный суд с жалобой на низкие социальные выплаты, передает портал Blick.По данным СМИ, пособия для беженцев в этом кантоне одни из самых низких по стране. Так, взрослый, имеющий индивидуальное жилье, может рассчитывать на 14,15 франка в день (чуть более 15 долларов). Тем, кто живет в центре для беженцев, выдается 11,5 швейцарских франка в день (более 12 долларов). Уточняется, что по Швейцарии ставки пособий варьируются от 9,7 до 26,8 франков в зависимости от кантона. "Тридцать девять украинских беженцев, проживающих в кантоне Люцерн, обратились в кантональный суд. Это делается для того, чтобы проверить, не нарушают ли ставки социальной помощи, которые кантон выплачивает лицам, ищущим убежища, федеральное законодательство", — говорится в статье.Как отметил депутат парламента Люцерна Урбан Фрай, занимающийся компенсацией издержке в случае обращения в суд, при необходимости подобные жалобы можно подать в Федеральный суд Швейцарии и Европейский суд по правам человека. В свою очередь, руководитель департамента социальных служб и здравоохранения Люцерна Гвидо Граф сообщил о разработке поправок в законодательство кантона, которые предполагают увеличение социальной помощи при предоставлении убежища. По его словам, проект могут рассмотреть летом.В начале января издание Luzerner Zeitung сообщило, что Гвидо Графа обвинили в расизме после его высказывания об украинских беженцах. Так, чиновник заявил, что украинцы "в некоторых случаях более требовательны", чем другие искатели убежища. Он также отметил, что в каждой волне беженцев первыми приезжают не самые нуждающиеся, а те, кто может это себе позволить, что вызывает вопросы у местного населения.По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, более 10,5 миллиона человек пересекли границы Украины, чтобы попасть в соседние страны с 24 февраля, и более 4,4 миллиона человек вернулись в страну c 28 февраля. Как следует из отчета, Россия приняла наибольшее количество беженцев в мире: 1 968 127 человек.
https://ria.ru/20230131/zelenskiy-1848814259.html
https://ria.ru/20230129/ukrainka-1848162955.html
https://ria.ru/20230123/bezhentsy-1846677987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, украина, беженцы, люцерн (кантон), оон
В мире, Швейцария, Украина, Беженцы, Люцерн (кантон), ООН
19:28 01.02.2023 (обновлено: 21:45 01.02.2023)
Беженцы с Украины обратилась в суд в Швейцарии из-за низких пособий
Blick: 39 беженцев с Украины обратилась в суд в швейцарском Люцерне из-за низких пособий
ЦЮРИХ, 1 фев — РИА Новости.
Почти сорок просителей убежища с Украины, проживающих в швейцарском Люцерне, обратились в местный суд с жалобой на низкие социальные выплаты, передает портал Blick
.
По данным СМИ, пособия для беженцев в этом кантоне одни из самых низких по стране. Так, взрослый, имеющий индивидуальное жилье, может рассчитывать на 14,15 франка в день (чуть более 15 долларов). Тем, кто живет в центре для беженцев, выдается 11,5 швейцарских франка в день (более 12 долларов).
Уточняется, что по Швейцарии ставки пособий варьируются от 9,7 до 26,8 франков в зависимости от кантона.
"Тридцать девять украинских беженцев, проживающих в кантоне Люцерн, обратились в кантональный суд. Это делается для того, чтобы проверить, не нарушают ли ставки социальной помощи, которые кантон выплачивает лицам, ищущим убежища, федеральное законодательство", — говорится в статье.
Как отметил депутат парламента Люцерна Урбан Фрай, занимающийся компенсацией издержке в случае обращения в суд, при необходимости подобные жалобы можно подать в Федеральный суд Швейцарии и Европейский суд по правам человека.
В свою очередь, руководитель департамента социальных служб и здравоохранения Люцерна Гвидо Граф сообщил о разработке поправок в законодательство кантона, которые предполагают увеличение социальной помощи при предоставлении убежища. По его словам, проект могут рассмотреть летом.
В начале января издание Luzerner Zeitung сообщило, что Гвидо Графа обвинили в расизме после его высказывания об украинских беженцах. Так, чиновник заявил, что украинцы "в некоторых случаях более требовательны", чем другие искатели убежища. Он также отметил, что в каждой волне беженцев первыми приезжают не самые нуждающиеся, а те, кто может это себе позволить, что вызывает вопросы у местного населения.
По данным управления верховного комиссара ООН
по делам беженцев, более 10,5 миллиона человек пересекли границы Украины
, чтобы попасть в соседние страны с 24 февраля, и более 4,4 миллиона человек вернулись в страну c 28 февраля. Как следует из отчета, Россия приняла наибольшее количество беженцев в мире: 1 968 127 человек.