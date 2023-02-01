https://ria.ru/20230201/bezhenka-1848888383.html
Прокуратура проверяет, почему сирота из Донбасса не получила регистрацию
Прокуратура проверяет, почему сирота из Донбасса не получила регистрацию - РИА Новости, 01.02.2023
Прокуратура проверяет, почему сирота из Донбасса не получила регистрацию
Прокуратура Красноярского края разбирается в ситуации с предоставлением жилья 25-летней Камилле Казиевой, бежавшей в 2014 году из Донбасса в Красноярский край и РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T11:20
2023-02-01T11:20
2023-02-01T11:41
донбасс
жилье
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КРАСНОЯРСК, 1 фев – РИА Новости. Прокуратура Красноярского края разбирается в ситуации с предоставлением жилья 25-летней Камилле Казиевой, бежавшей в 2014 году из Донбасса в Красноярский край и до сих пор не получившей регистрации, сообщила РИА Новости официальный представитель надзорного ведомства Олеся Климова. По словам собеседницы агентства, с жалобой от девушки к ним обратился депутат краевого парламента Александр Глисков. "Пока удалось предварительно установить, что она, действительно, сюда приехала в 2014 году с территории Украины с мамой. До 2015 года она здесь жила в различных социальных центрах для беженцев. Потом мама ее бросила и уехала на Украину. Девочка попала в Канск, где училась в техникуме, и опека в ее интересах в 2015 году обратилась в суд и установила ей статус ребенка, оставшегося без попечения родителей. Статус установили", - сказала представитель прокуратуры. Она пояснила, что после получения статуса сироты, по каким-то причинам девушка не смогла получить гражданство и паспорт. "Соответственно, как сироту на получение жилья ее тоже не смогли на учет поставить из-за отсутствия гражданства и документов. Мы выясняем, почему ей не помогли, и после проверки всех доводов заявителя органы прокуратуры определятся с мерами реагирования", - сказала Климова. Депутат горсовета Красноярска Роман Крастелев, принимающий участие в судьбе женщины, рассказал РИА Новости, что сейчас она снимает жилье, работает в клининговой компании, но не трудоустроена, так как нет необходимых документов. Кроме того, без регистрации женщина не может обслуживаться в поликлинике.
https://ria.ru/20230122/zarplata-1846537631.html
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донбасс, жилье
11:20 01.02.2023 (обновлено: 11:41 01.02.2023)
Прокуратура проверяет, почему сирота из Донбасса не получила регистрацию
Прокуратура разбирается, почему беженка-сирота из Донбасса не получила регистрацию
КРАСНОЯРСК, 1 фев – РИА Новости. Прокуратура Красноярского края разбирается в ситуации с предоставлением жилья 25-летней Камилле Казиевой, бежавшей в 2014 году из Донбасса в Красноярский край и до сих пор не получившей регистрации, сообщила РИА Новости официальный представитель надзорного ведомства Олеся Климова.
По словам собеседницы агентства, с жалобой от девушки к ним обратился депутат краевого парламента Александр Глисков.
"Пока удалось предварительно установить, что она, действительно, сюда приехала в 2014 году с территории Украины с мамой. До 2015 года она здесь жила в различных социальных центрах для беженцев. Потом мама ее бросила и уехала на Украину. Девочка попала в Канск, где училась в техникуме, и опека в ее интересах в 2015 году обратилась в суд и установила ей статус ребенка, оставшегося без попечения родителей. Статус установили", - сказала представитель прокуратуры.
Она пояснила, что после получения статуса сироты, по каким-то причинам девушка не смогла получить гражданство и паспорт.
"Соответственно, как сироту на получение жилья ее тоже не смогли на учет поставить из-за отсутствия гражданства и документов. Мы выясняем, почему ей не помогли, и после проверки всех доводов заявителя органы прокуратуры определятся с мерами реагирования", - сказала Климова.
Депутат горсовета Красноярска Роман Крастелев, принимающий участие в судьбе женщины, рассказал РИА Новости, что сейчас она снимает жилье, работает в клининговой компании, но не трудоустроена, так как нет необходимых документов. Кроме того, без регистрации женщина не может обслуживаться в поликлинике.