https://ria.ru/20230201/baykal-1848874464.html
На Байкале восстановят аэродром
На Байкале восстановят аэродром - РИА Новости, 01.02.2023
На Байкале восстановят аэродром
В прибайкальском селе Горячинск в Бурятии решили возродить аэродром, который стоит закрытым более 20 лет, сообщает Байкал Daily. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T10:51
2023-02-01T10:51
2023-02-01T11:12
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
байкал
михаил мишустин
республика бурятия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813915467_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_a1b7d3170b9288b2004a2065250961e2.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В прибайкальском селе Горячинск в Бурятии решили возродить аэродром, который стоит закрытым более 20 лет, сообщает Байкал Daily.Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкала допускается строительство объектов инфраструктуры воздушного транспорта аэропорта.Документ опубликовали на минувшей неделе на официальном интернет-портале правовой информации.Взлетно-посадочная полоса возле Горячинска не функционирует уже более 20 лет. Она, как и основанный в 1810 году грязевой курорт, находится в километре от побережья озера.Восстановить аэропорт планировали еще десять лет назад, в 2013 году, в рамках целевой программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья", но в итоге работы отложили. Их не удавалось начать из-за строгих ограничений на Байкальской природной территории.
https://ria.ru/20230126/baykal-1847535596.html
байкал
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813915467_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_9fdd955eb1fcf79c1c81576f4b8bdcfd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, байкал, михаил мишустин, республика бурятия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Байкал, Михаил Мишустин, Республика Бурятия
10:51 01.02.2023 (обновлено: 11:12 01.02.2023)
На Байкале восстановят аэродром
В Бурятии решили восстановить аэродром, расположенный в километре от Байкала