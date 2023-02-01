https://ria.ru/20230201/baykal-1848874464.html

На Байкале восстановят аэродром

На Байкале восстановят аэродром - РИА Новости, 01.02.2023

На Байкале восстановят аэродром

В прибайкальском селе Горячинск в Бурятии решили возродить аэродром, который стоит закрытым более 20 лет, сообщает Байкал Daily. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T10:51

2023-02-01T10:51

2023-02-01T11:12

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

байкал

михаил мишустин

республика бурятия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813915467_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_a1b7d3170b9288b2004a2065250961e2.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В прибайкальском селе Горячинск в Бурятии решили возродить аэродром, который стоит закрытым более 20 лет, сообщает Байкал Daily.Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкала допускается строительство объектов инфраструктуры воздушного транспорта аэропорта.Документ опубликовали на минувшей неделе на официальном интернет-портале правовой информации.Взлетно-посадочная полоса возле Горячинска не функционирует уже более 20 лет. Она, как и основанный в 1810 году грязевой курорт, находится в километре от побережья озера.Восстановить аэропорт планировали еще десять лет назад, в 2013 году, в рамках целевой программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья", но в итоге работы отложили. Их не удавалось начать из-за строгих ограничений на Байкальской природной территории.

https://ria.ru/20230126/baykal-1847535596.html

байкал

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, байкал, михаил мишустин, республика бурятия