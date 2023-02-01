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На Байкале восстановят аэродром - РИА Новости, 01.02.2023
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Туризм
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На Байкале восстановят аэродром
На Байкале восстановят аэродром - РИА Новости, 01.02.2023
На Байкале восстановят аэродром
В прибайкальском селе Горячинск в Бурятии решили возродить аэродром, который стоит закрытым более 20 лет, сообщает Байкал Daily. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T10:51
2023-02-01T11:12
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В прибайкальском селе Горячинск в Бурятии решили возродить аэродром, который стоит закрытым более 20 лет, сообщает Байкал Daily.Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкала допускается строительство объектов инфраструктуры воздушного транспорта аэропорта.Документ опубликовали на минувшей неделе на официальном интернет-портале правовой информации.Взлетно-посадочная полоса возле Горячинска не функционирует уже более 20 лет. Она, как и основанный в 1810 году грязевой курорт, находится в километре от побережья озера.Восстановить аэропорт планировали еще десять лет назад, в 2013 году, в рамках целевой программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья", но в итоге работы отложили. Их не удавалось начать из-за строгих ограничений на Байкальской природной территории.
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новости - туризм, туризм, туристы, байкал, михаил мишустин, республика бурятия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Байкал, Михаил Мишустин, Республика Бурятия
10:51 01.02.2023 (обновлено: 11:12 01.02.2023)
 
На Байкале восстановят аэродром

В Бурятии решили восстановить аэродром, расположенный в километре от Байкала

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПобережье озера Байкал около поселка Горячинск в Прибайкальском районе республики Бурятия
Побережье озера Байкал около поселка Горячинск в Прибайкальском районе республики Бурятия - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В прибайкальском селе Горячинск в Бурятии решили возродить аэродром, который стоит закрытым более 20 лет, сообщает Байкал Daily.
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкала допускается строительство объектов инфраструктуры воздушного транспорта аэропорта.
Документ опубликовали на минувшей неделе на официальном интернет-портале правовой информации.
Взлетно-посадочная полоса возле Горячинска не функционирует уже более 20 лет. Она, как и основанный в 1810 году грязевой курорт, находится в километре от побережья озера.
Восстановить аэропорт планировали еще десять лет назад, в 2013 году, в рамках целевой программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья", но в итоге работы отложили. Их не удавалось начать из-за строгих ограничений на Байкальской природной территории.
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