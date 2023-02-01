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Банкиру из "Балтики" запросили 18 лет тюрьмы, пишут СМИ - РИА Новости, 01.02.2023
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Банкиру из "Балтики" запросили 18 лет тюрьмы, пишут СМИ
Банкиру из "Балтики" запросили 18 лет тюрьмы, пишут СМИ - РИА Новости, 01.02.2023
Банкиру из "Балтики" запросили 18 лет тюрьмы, пишут СМИ
Гособвинение требует 18 лет колонии строгого режима для бывшего владельца банка "Балтика" Олега Власова, обвиняемого в выводе из России более чем 46 миллиардов... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T03:51
2023-02-01T03:55
происшествия
россия
москва
кишинев
ренато усатый
владимир плахотнюк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Гособвинение требует 18 лет колонии строгого режима для бывшего владельца банка "Балтика" Олега Власова, обвиняемого в выводе из России более чем 46 миллиардов рублей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные данные. В августе 2021 года генпрокуратура РФ направила в Преображенский районный суд Москвы уголовное дело в отношении экс-владельца банка "Балтика" Олега Власова по обвинению в выводе из России более чем 46 миллиардов рублей. По информации следствия, не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец Moldindconbank (АО КБ "Молдиндконбанк") Вячеслав Платон вместе с другим олигархом Владимиром Плахотнюком и бизнесменом Александром Коркиным создали преступное сообщество "с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из России". В его состав был вовлечен Власов, при участии которого с июня 2013 года по май 2014 года со счетов "Балтики" были незаконно выведены активы в валюте на счета Moldindconbank более чем на 46 миллиардов рублей, полагает следствие. Банкир был заключен в СИЗО. "Как стало известно "Ъ", гособвинение запросило 18 лет колонии строгого режима для бывшего владельца банка "Балтика" Олега Власова", - пишет издание. Кроме того, гособвинитель попросила суд оштрафовать Власова на 2 миллиона рублей. По данным газеты, криминальная схема основывалась на решениях молдавских судов: сначала между российской компанией, где накапливались средства для вывода денег, и иностранной фирмой заключался договор займа. Уточняется, что поручителями выступали граждане Молдавии и российская компания. Договор специально не исполнялся, а после его просрочки кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. В январе 2021 года в пресс-службе Минюста России РИА Новости сообщали, что ведомство подготовило законопроект, который запретит перечислять денежные средства по исполнительным производствам на счета, открытые за рубежом. Закон, в частности, направлен против "молдавской схемы", с помощью которой, по разным оценкам, из РФ были выведены до 700 миллиардов рублей переводами средств по подложным исполнительным листам. Фигурантом соответствующих уголовных дел в России, помимо Плахотнюка и Платона, стал также молдавский бизнесмен Ренато Усатый. Летом 2022 года ФСБ сообщала, что Плахотнюк и Платон получили сроки от 15,5 до 19 лет колонии по обвинению в выводе 126 миллиардов рублей по "молдавской схеме". Суд признал их виновными в причастности к "организации и деятельности одного из крупнейших каналов незаконного вывода денежных средств из Российской Федерации". Банк "Балтика" лишился лицензии в 2015 году.
https://ria.ru/20230131/konfiskatsiya-1848779349.html
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происшествия, россия, москва, кишинев, ренато усатый, владимир плахотнюк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Москва, Кишинев, Ренато Усатый, Владимир Плахотнюк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
03:51 01.02.2023 (обновлено: 03:55 01.02.2023)
 
Банкиру из "Балтики" запросили 18 лет тюрьмы, пишут СМИ

Коммерсант: банкиру из "Балтики" Власову запросили 18 лет за вывод 46 миллиардов рублей

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Гособвинение требует 18 лет колонии строгого режима для бывшего владельца банка "Балтика" Олега Власова, обвиняемого в выводе из России более чем 46 миллиардов рублей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные данные.
В августе 2021 года генпрокуратура РФ направила в Преображенский районный суд Москвы уголовное дело в отношении экс-владельца банка "Балтика" Олега Власова по обвинению в выводе из России более чем 46 миллиардов рублей. По информации следствия, не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец Moldindconbank (АО КБ "Молдиндконбанк") Вячеслав Платон вместе с другим олигархом Владимиром Плахотнюком и бизнесменом Александром Коркиным создали преступное сообщество "с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из России". В его состав был вовлечен Власов, при участии которого с июня 2013 года по май 2014 года со счетов "Балтики" были незаконно выведены активы в валюте на счета Moldindconbank более чем на 46 миллиардов рублей, полагает следствие. Банкир был заключен в СИЗО.
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"Как стало известно "Ъ", гособвинение запросило 18 лет колонии строгого режима для бывшего владельца банка "Балтика" Олега Власова", - пишет издание. Кроме того, гособвинитель попросила суд оштрафовать Власова на 2 миллиона рублей.
По данным газеты, криминальная схема основывалась на решениях молдавских судов: сначала между российской компанией, где накапливались средства для вывода денег, и иностранной фирмой заключался договор займа. Уточняется, что поручителями выступали граждане Молдавии и российская компания. Договор специально не исполнялся, а после его просрочки кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям.
В январе 2021 года в пресс-службе Минюста России РИА Новости сообщали, что ведомство подготовило законопроект, который запретит перечислять денежные средства по исполнительным производствам на счета, открытые за рубежом. Закон, в частности, направлен против "молдавской схемы", с помощью которой, по разным оценкам, из РФ были выведены до 700 миллиардов рублей переводами средств по подложным исполнительным листам. Фигурантом соответствующих уголовных дел в России, помимо Плахотнюка и Платона, стал также молдавский бизнесмен Ренато Усатый.
Летом 2022 года ФСБ сообщала, что Плахотнюк и Платон получили сроки от 15,5 до 19 лет колонии по обвинению в выводе 126 миллиардов рублей по "молдавской схеме". Суд признал их виновными в причастности к "организации и деятельности одного из крупнейших каналов незаконного вывода денежных средств из Российской Федерации".
Банк "Балтика" лишился лицензии в 2015 году.
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