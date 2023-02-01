https://ria.ru/20230201/baltika-1848836634.html

Банкиру из "Балтики" запросили 18 лет тюрьмы, пишут СМИ

Банкиру из "Балтики" запросили 18 лет тюрьмы, пишут СМИ - РИА Новости, 01.02.2023

Банкиру из "Балтики" запросили 18 лет тюрьмы, пишут СМИ

Гособвинение требует 18 лет колонии строгого режима для бывшего владельца банка "Балтика" Олега Власова, обвиняемого в выводе из России более чем 46 миллиардов... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T03:51

2023-02-01T03:51

2023-02-01T03:55

происшествия

россия

москва

кишинев

ренато усатый

владимир плахотнюк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Гособвинение требует 18 лет колонии строгого режима для бывшего владельца банка "Балтика" Олега Власова, обвиняемого в выводе из России более чем 46 миллиардов рублей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные данные. В августе 2021 года генпрокуратура РФ направила в Преображенский районный суд Москвы уголовное дело в отношении экс-владельца банка "Балтика" Олега Власова по обвинению в выводе из России более чем 46 миллиардов рублей. По информации следствия, не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец Moldindconbank (АО КБ "Молдиндконбанк") Вячеслав Платон вместе с другим олигархом Владимиром Плахотнюком и бизнесменом Александром Коркиным создали преступное сообщество "с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из России". В его состав был вовлечен Власов, при участии которого с июня 2013 года по май 2014 года со счетов "Балтики" были незаконно выведены активы в валюте на счета Moldindconbank более чем на 46 миллиардов рублей, полагает следствие. Банкир был заключен в СИЗО. "Как стало известно "Ъ", гособвинение запросило 18 лет колонии строгого режима для бывшего владельца банка "Балтика" Олега Власова", - пишет издание. Кроме того, гособвинитель попросила суд оштрафовать Власова на 2 миллиона рублей. По данным газеты, криминальная схема основывалась на решениях молдавских судов: сначала между российской компанией, где накапливались средства для вывода денег, и иностранной фирмой заключался договор займа. Уточняется, что поручителями выступали граждане Молдавии и российская компания. Договор специально не исполнялся, а после его просрочки кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. В январе 2021 года в пресс-службе Минюста России РИА Новости сообщали, что ведомство подготовило законопроект, который запретит перечислять денежные средства по исполнительным производствам на счета, открытые за рубежом. Закон, в частности, направлен против "молдавской схемы", с помощью которой, по разным оценкам, из РФ были выведены до 700 миллиардов рублей переводами средств по подложным исполнительным листам. Фигурантом соответствующих уголовных дел в России, помимо Плахотнюка и Платона, стал также молдавский бизнесмен Ренато Усатый. Летом 2022 года ФСБ сообщала, что Плахотнюк и Платон получили сроки от 15,5 до 19 лет колонии по обвинению в выводе 126 миллиардов рублей по "молдавской схеме". Суд признал их виновными в причастности к "организации и деятельности одного из крупнейших каналов незаконного вывода денежных средств из Российской Федерации". Банк "Балтика" лишился лицензии в 2015 году.

https://ria.ru/20230131/konfiskatsiya-1848779349.html

https://ria.ru/20230127/zakon-1847773949.html

россия

москва

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, кишинев, ренато усатый, владимир плахотнюк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)