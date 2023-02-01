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Российские войска взяли Артемовск в оперативное окружение
Российские войска взяли Артемовск в оперативное окружение - РИА Новости, 01.02.2023
Российские войска взяли Артемовск в оперативное окружение
Артемовск находится в оперативном окружении, заявил помощник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T10:58
2023-02-01T10:58
2023-02-01T11:34
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Артемовск находится в оперативном окружении, заявил помощник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 24"."Наши силы смыкают кольцо за городом. Сейчас ведутся бои за контроль трассы Часов Яр — Артемовск", — сказал он.По словам Гагина, эта дорога остается последним путем для снабжения украинской группировки.Гагин отметил, что ситуация в городе тяжелая, ВСУ каждый день теряют сотни бойцов.Артемовск (украинское название — Бахмут) находится на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. В последние недели там идут ожесточенные бои. Как заявил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, освобождение города пресечет украинское наступление на любом направлении.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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РИА Новости
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РИА Новости
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артемовск, россия
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия
10:58 01.02.2023 (обновлено: 11:34 01.02.2023)
Российские войска взяли Артемовск в оперативное окружение
Помощник Пушилина Гагин: российские войска взяли Артемовск в оперативное окружение