Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о подготовке к визиту в Россию президента Алжира - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230201/alzhir-1848924939.html
В Кремле рассказали о подготовке к визиту в Россию президента Алжира
В Кремле рассказали о подготовке к визиту в Россию президента Алжира - РИА Новости, 01.02.2023
В Кремле рассказали о подготовке к визиту в Россию президента Алжира
Подготовка к визиту в РФ президента Алжира Абдельмаджида Теббуна начата, но даты еще не определены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:53
2023-02-01T12:53
россия
политика
абдельмаджид теббун
дмитрий песков
владимир путин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829930371_0:309:2939:1962_1920x0_80_0_0_651d2d75617cbc90ab211a1264acf71c.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Подготовка к визиту в РФ президента Алжира Абдельмаджида Теббуна начата, но даты еще не определены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник президент Алжира Абдельмаджид Теббун в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным обсудил планы визита в Москву в мае, сообщалось в распространенном заявлении канцелярии алжирского лидера."Подготовка начата, даты не определены", - сказал Песков, отвечая на вопрос, определены ли даты визита алжирского лидера в Москву.
https://ria.ru/20220908/alzhir-1815404911.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829930371_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b5a78995a36f9196af22a19ad83ceead.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, политика, абдельмаджид теббун, дмитрий песков, владимир путин, москва
Россия, Политика, Абдельмаджид Теббун, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Москва
12:53 01.02.2023
 
В Кремле рассказали о подготовке к визиту в Россию президента Алжира

Песков сообщил о начале работы по подготовке к визиту в Россию президента Алжира Теббуна

© AP Photo / Anis BelghoulПрезидент Алжира Абдельмаджид Теббун
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Anis Belghoul
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Подготовка к визиту в РФ президента Алжира Абдельмаджида Теббуна начата, но даты еще не определены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник президент Алжира Абдельмаджид Теббун в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным обсудил планы визита в Москву в мае, сообщалось в распространенном заявлении канцелярии алжирского лидера.
"Подготовка начата, даты не определены", - сказал Песков, отвечая на вопрос, определены ли даты визита алжирского лидера в Москву.
Вид на город Алжир - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября 2022, 13:58
Россия не возражает против вступления Алжира в БРИКС, заявил посол
 
РоссияПолитикаАбдельмаджид ТеббунДмитрий ПесковВладимир ПутинМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала