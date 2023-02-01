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В Кремле рассказали о подготовке к визиту в Россию президента Алжира
В Кремле рассказали о подготовке к визиту в Россию президента Алжира - РИА Новости, 01.02.2023
В Кремле рассказали о подготовке к визиту в Россию президента Алжира
Подготовка к визиту в РФ президента Алжира Абдельмаджида Теббуна начата, но даты еще не определены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:53
2023-02-01T12:53
2023-02-01T12:53
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политика
абдельмаджид теббун
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Подготовка к визиту в РФ президента Алжира Абдельмаджида Теббуна начата, но даты еще не определены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник президент Алжира Абдельмаджид Теббун в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным обсудил планы визита в Москву в мае, сообщалось в распространенном заявлении канцелярии алжирского лидера."Подготовка начата, даты не определены", - сказал Песков, отвечая на вопрос, определены ли даты визита алжирского лидера в Москву.
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россия, политика, абдельмаджид теббун, дмитрий песков, владимир путин, москва
Россия, Политика, Абдельмаджид Теббун, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Москва
В Кремле рассказали о подготовке к визиту в Россию президента Алжира
Песков сообщил о начале работы по подготовке к визиту в Россию президента Алжира Теббуна