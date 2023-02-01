https://ria.ru/20230201/alzhir-1848924939.html

В Кремле рассказали о подготовке к визиту в Россию президента Алжира

В Кремле рассказали о подготовке к визиту в Россию президента Алжира - РИА Новости, 01.02.2023

В Кремле рассказали о подготовке к визиту в Россию президента Алжира

Подготовка к визиту в РФ президента Алжира Абдельмаджида Теббуна начата, но даты еще не определены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T12:53

2023-02-01T12:53

2023-02-01T12:53

россия

политика

абдельмаджид теббун

дмитрий песков

владимир путин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829930371_0:309:2939:1962_1920x0_80_0_0_651d2d75617cbc90ab211a1264acf71c.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Подготовка к визиту в РФ президента Алжира Абдельмаджида Теббуна начата, но даты еще не определены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник президент Алжира Абдельмаджид Теббун в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным обсудил планы визита в Москву в мае, сообщалось в распространенном заявлении канцелярии алжирского лидера."Подготовка начата, даты не определены", - сказал Песков, отвечая на вопрос, определены ли даты визита алжирского лидера в Москву.

https://ria.ru/20220908/alzhir-1815404911.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, политика, абдельмаджид теббун, дмитрий песков, владимир путин, москва