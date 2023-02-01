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Захарова: Россия ответит на попытки посягательства Запада на ее активы

Захарова: Россия ответит на попытки посягательства Запада на ее активы - РИА Новости, 01.02.2023

Захарова: Россия ответит на попытки посягательства Запада на ее активы

Попытки посягательства со стороны Запада на российское имущество не останутся без ответа, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T16:42

2023-02-01T16:42

2023-02-01T16:42

специальная военная операция на украине

россия

мария захарова

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Попытки посягательства со стороны Запада на российское имущество не останутся без ответа, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Попытки посягательства на российское имущество, активы будут расцениваться как грабеж и не останутся без соответствующего ответа", - сказала Захарова в ходе брифинга.Она добавила, что все аргументы Запада о "правомерности" конфискации российских активов не выдерживают критики. "Если мы говорим о том праве и законности, которые действовали на протяжении десятилетий, то нет законного способа отнимать у других что-либо и присваивать себе", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20230128/rezervy-1847977006.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)