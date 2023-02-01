Рейтинг@Mail.ru
Захарова: Россия ответит на попытки посягательства Запада на ее активы - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/aktivy-1849016382.html
Захарова: Россия ответит на попытки посягательства Запада на ее активы
Захарова: Россия ответит на попытки посягательства Запада на ее активы - РИА Новости, 01.02.2023
Захарова: Россия ответит на попытки посягательства Запада на ее активы
Попытки посягательства со стороны Запада на российское имущество не останутся без ответа, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T16:42
2023-02-01T16:42
специальная военная операция на украине
россия
мария захарова
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_723ed2f69f75ec33864e8f2524b2f19a.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Попытки посягательства со стороны Запада на российское имущество не останутся без ответа, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Попытки посягательства на российское имущество, активы будут расцениваться как грабеж и не останутся без соответствующего ответа", - сказала Захарова в ходе брифинга.Она добавила, что все аргументы Запада о "правомерности" конфискации российских активов не выдерживают критики. "Если мы говорим о том праве и законности, которые действовали на протяжении десятилетий, то нет законного способа отнимать у других что-либо и присваивать себе", - сказала Захарова.
https://ria.ru/20230128/rezervy-1847977006.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_741d740374a8aa482a58f420cc2792d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мария Захарова, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:42 01.02.2023
 
Захарова: Россия ответит на попытки посягательства Запада на ее активы

Захарова назвала попытки посягательства Запада на российское имущество грабежом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Попытки посягательства со стороны Запада на российское имущество не останутся без ответа, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Попытки посягательства на российское имущество, активы будут расцениваться как грабеж и не останутся без соответствующего ответа", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Она добавила, что все аргументы Запада о "правомерности" конфискации российских активов не выдерживают критики.
"Если мы говорим о том праве и законности, которые действовали на протяжении десятилетий, то нет законного способа отнимать у других что-либо и присваивать себе", - сказала Захарова.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 08:00
"Законные основания": Европа нашла способ захватить российские резервы
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМария ЗахароваВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала