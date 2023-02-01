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Захарова: Россия ответит на попытки посягательства Запада на ее активы
Захарова: Россия ответит на попытки посягательства Запада на ее активы - РИА Новости, 01.02.2023
Захарова: Россия ответит на попытки посягательства Запада на ее активы
Попытки посягательства со стороны Запада на российское имущество не останутся без ответа, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T16:42
2023-02-01T16:42
2023-02-01T16:42
специальная военная операция на украине
россия
мария захарова
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Попытки посягательства со стороны Запада на российское имущество не останутся без ответа, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Попытки посягательства на российское имущество, активы будут расцениваться как грабеж и не останутся без соответствующего ответа", - сказала Захарова в ходе брифинга.Она добавила, что все аргументы Запада о "правомерности" конфискации российских активов не выдерживают критики. "Если мы говорим о том праве и законности, которые действовали на протяжении десятилетий, то нет законного способа отнимать у других что-либо и присваивать себе", - сказала Захарова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Мария Захарова, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова: Россия ответит на попытки посягательства Запада на ее активы
Захарова назвала попытки посягательства Запада на российское имущество грабежом