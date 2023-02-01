https://ria.ru/20230201/afganistan-1848843285.html

"Узбекские железные дороги" приостановили перевозки в Афганистан

"Узбекские железные дороги" приостановили перевозки в Афганистан - РИА Новости, 01.02.2023

"Узбекские железные дороги" приостановили перевозки в Афганистан

"Узбекские железные дороги" с 1 февраля приостановили перевозки в Афганистан из-за невыполнения афганской стороной принятых на себя обязательств по техническим... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T06:51

2023-02-01T06:51

2023-02-01T06:51

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ТАШКЕНТ, 1 фев - РИА Новости. "Узбекские железные дороги" с 1 февраля приостановили перевозки в Афганистан из-за невыполнения афганской стороной принятых на себя обязательств по техническим работам, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе компании. "В связи с тем, что Управление железных дорог Афганистана не успевают в срок реализовать согласованные меры, объявляется, что железнодорожные перевозки в Афганистан будут приостановлены с 1 февраля", - заявили в пресс-службе "Узбекских железных дорог". В компании пояснили, что в декабре представители Узбекистана и Афганистана согласовали план мероприятий по постепенному выполнению афганскими железнодорожниками технических работ на территории Афганистана к 1 февраля 2023 года, а также подписать до 27 января новый контракт на эксплуатацию и обслуживание линии "Хайратон - Мазари-Шариф" в Афганистане.В пресс-службе уточнили, что для обеспечения перевозок в Афганистан грузов первой необходимости компания будет оказывать помощь в их доставке: будет использоваться автомобильный транспорт из логистических центров и речной порт в узбекском Термезе на узбекско-афганской границе. "Информация об открытии железной дороги будет дополняться", - добавили в "Узбекских железных дорогах".В ноябре 2010 года "Узбекские железные дороги" завершили строительство линии "Хайратон - Мазари-Шариф" в Афганистане протяженностью 75 километров и стоимостью 129 миллионов долларов. Спустя год компания создала ДП "Согдиана транс" для эксплуатации и обслуживания построенной дороги. По данным компании, за десять лет деятельности "Согдиана транс" по дороге "Хайратон - Мазари-Шариф" в Афганистан и транзитом в другие страны было доставлено около 28 миллионов тонн грузов. За прошедшее время контракт на эксплуатацию линии неоднократно продлевался.

https://ria.ru/20230130/benzin-1848483639.html

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