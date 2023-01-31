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В Тюменской области выдали более 180 разрешений на строительство жилья - РИА Новости, 31.01.2023
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Тюменская область
https://ria.ru/20230131/zhile-1848743376.html
В Тюменской области выдали более 180 разрешений на строительство жилья
В Тюменской области выдали более 180 разрешений на строительство жилья - РИА Новости, 31.01.2023
В Тюменской области выдали более 180 разрешений на строительство жилья
В 2022 году в Тюменской области выдано 181 разрешение на строительство жилья, по ним планируется возвести многоквартирные дома общей площадью почти 1,7 миллиона РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:20
2023-01-31T17:20
тюменская область
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 31 янв - РИА Новости. В 2022 году в Тюменской области выдано 181 разрешение на строительство жилья, по ним планируется возвести многоквартирные дома общей площадью почти 1,7 миллиона квадратных метров, сообщает пресс-служба Главного управления строительства региона. По данным управления, тюменские застройщики в последние два года показывают примерно сопоставимый интерес к рынку многоквартирных домов, в 2021 году было выдано 184 разрешения на строительство 1,43 миллиона квадратных метров, в предыдущие годы выдавались разрешения на строительство примерно миллиона квадратных метров в год. "В 2022 году в Тюменской области выдано 181 разрешение на строительство жилья. По ним строительные компании региона планируют возвести многоквартирные дома общей площадью почти 1,7 млн кв. метров. Данные цифры вполне соответствуют планам реализации федерального проекта "Жильё" национального проекта "Жильё и городская среда" по увеличению объёмов строительства жилья", - следует из сообщения. В 2022 году тюменские строители ввели в эксплуатацию 1,34 миллиона квадратных метров многоквартирного жилья. В сумме с индивидуальным строительством, которого в прошлом году было введено почти 933 тысячи квадратных метров, регион показал рекордную для себя цифру - 2,27 миллиона квадратных метров. Это на треть больше, чем было введено годом ранее, отметил начальник Главного управления строительства Павел Перевалов. Отмечается, что в Тюменской области жильё возводят 109 компаний, в стадии строительства 313 домов общей площадью более 3,3 миллиона квадратных метров.
https://ria.ru/20230131/subsidiya-1848706882.html
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тюменская область
Тюменская область, Тюменская область
17:20 31.01.2023
 
В Тюменской области выдали более 180 разрешений на строительство жилья

В Тюменской области выдали более 180 разрешений на строительство жилья в 2022 году

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкТюмень
Тюмень - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТЮМЕНЬ, 31 янв - РИА Новости. В 2022 году в Тюменской области выдано 181 разрешение на строительство жилья, по ним планируется возвести многоквартирные дома общей площадью почти 1,7 миллиона квадратных метров, сообщает пресс-служба Главного управления строительства региона.
По данным управления, тюменские застройщики в последние два года показывают примерно сопоставимый интерес к рынку многоквартирных домов, в 2021 году было выдано 184 разрешения на строительство 1,43 миллиона квадратных метров, в предыдущие годы выдавались разрешения на строительство примерно миллиона квадратных метров в год.
Тюмень - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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"В 2022 году в Тюменской области выдано 181 разрешение на строительство жилья. По ним строительные компании региона планируют возвести многоквартирные дома общей площадью почти 1,7 млн кв. метров. Данные цифры вполне соответствуют планам реализации федерального проекта "Жильё" национального проекта "Жильё и городская среда" по увеличению объёмов строительства жилья", - следует из сообщения.
В 2022 году тюменские строители ввели в эксплуатацию 1,34 миллиона квадратных метров многоквартирного жилья. В сумме с индивидуальным строительством, которого в прошлом году было введено почти 933 тысячи квадратных метров, регион показал рекордную для себя цифру - 2,27 миллиона квадратных метров. Это на треть больше, чем было введено годом ранее, отметил начальник Главного управления строительства Павел Перевалов.
Отмечается, что в Тюменской области жильё возводят 109 компаний, в стадии строительства 313 домов общей площадью более 3,3 миллиона квадратных метров.
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