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В России из-за преступлений погибли 21,2 тысячи человек за год - РИА Новости, 31.01.2023
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В России из-за преступлений погибли 21,2 тысячи человек за год
В России из-за преступлений погибли 21,2 тысячи человек за год - РИА Новости, 31.01.2023
В России из-за преступлений погибли 21,2 тысячи человек за год
Жертвами преступлений в минувшем году в России стали 21,2 тысячи человек, это на 9% меньше показателя 2021 года, следует из статистики МВД за январь–декабрь. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:49
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россия
общество
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Жертвами преступлений в минувшем году в России стали 21,2 тысячи человек, это на 9% меньше показателя 2021 года, следует из статистики МВД за январь–декабрь. "В результате преступных посягательств погибло 21,2 тысячи человек (-9,1%), здоровью 32,6 тысячи человек причинен тяжкий вред (-0,7%)", - говорится в документе. Анализ проводился по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Отмечается, что на сельскую местность приходится почти 40% погибших - это 8 тысяч человек. Как следует из статистики ведомства за 2021 год, тогда жертвами преступлений стали 23,3 тысячи человек.
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россия, общество
Россия, Общество
15:49 31.01.2023
 
В России из-за преступлений погибли 21,2 тысячи человек за год

МВД: в России из-за преступлений погибли 21,2 тысячи человек за 2022 год

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСотрудник МВД
Сотрудник МВД - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник МВД. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Жертвами преступлений в минувшем году в России стали 21,2 тысячи человек, это на 9% меньше показателя 2021 года, следует из статистики МВД за январь–декабрь.
"В результате преступных посягательств погибло 21,2 тысячи человек (-9,1%), здоровью 32,6 тысячи человек причинен тяжкий вред (-0,7%)", - говорится в документе. Анализ проводился по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Отмечается, что на сельскую местность приходится почти 40% погибших - это 8 тысяч человек.
Как следует из статистики ведомства за 2021 год, тогда жертвами преступлений стали 23,3 тысячи человек.
Нашивка на рукаве сотрудника МВД - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 15:44
МВД посчитало объем ущерба от преступлений в России
 
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