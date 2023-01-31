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Египет рассчитывает на наращивание поставок зерна из России - РИА Новости, 31.01.2023
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Египет рассчитывает на наращивание поставок зерна из России
Египет рассчитывает на наращивание поставок зерна из России - РИА Новости, 31.01.2023
Египет рассчитывает на наращивание поставок зерна из России
Египет рассчитывает на наращивание поставок зерна из России, заявил глава МИД Египта Самех Шукри. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:07
2023-01-31T15:20
египет
россия
в мире
экономика
самех шукри
сергей лавров
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Египет рассчитывает на наращивание поставок зерна из России, заявил глава МИД Египта Самех Шукри."Поставки зерна - это один из ключевых моментов наших отношений, Россия является одним из ключевых поставщиков зерна на мировой рынок. Это один из ключевых стратегических продуктов для нас, и естественно, для египетского народа... Мы нацелены на продолжение работы с нашими партнерами в этом направлении... Нацелены не просто на сохранение текущих темпов и объемов поставок, но и дальнейшее их наращивание, а также расширение номенклатуры товарооборота на другие направления", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
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египет, россия, в мире, экономика, самех шукри, сергей лавров
Египет, Россия, В мире, Экономика, Самех Шукри, Сергей Лавров
15:07 31.01.2023 (обновлено: 15:20 31.01.2023)
 
Египет рассчитывает на наращивание поставок зерна из России

Глава МИД Египта Шукри: Каир рассчитывает на наращивание поставок зерна из России

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы в Ставропольском крае
Уборка пшеницы в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы в Ставропольском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Египет рассчитывает на наращивание поставок зерна из России, заявил глава МИД Египта Самех Шукри.
"Поставки зерна - это один из ключевых моментов наших отношений, Россия является одним из ключевых поставщиков зерна на мировой рынок. Это один из ключевых стратегических продуктов для нас, и естественно, для египетского народа... Мы нацелены на продолжение работы с нашими партнерами в этом направлении... Нацелены не просто на сохранение текущих темпов и объемов поставок, но и дальнейшее их наращивание, а также расширение номенклатуры товарооборота на другие направления", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
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ЕгипетРоссияВ миреЭкономикаСамех ШукриСергей Лавров
 
 
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