https://ria.ru/20230131/zaschita-1848678063.html

В ГД хотят заморозить право защиты западной интеллектуальной собственности

В ГД хотят заморозить право защиты западной интеллектуальной собственности - РИА Новости, 31.01.2023

В ГД хотят заморозить право защиты западной интеллектуальной собственности

Следует "заморозить" право на защиту западной интеллектуальной собственности на время санкций и ареста активов РФ, в нынешних условиях необходимо делать все то, РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T14:27

2023-01-31T14:27

2023-01-31T14:27

специальная военная операция на украине

экономика

россия

олег морозов

дмитрий медведев

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Следует "заморозить" право на защиту западной интеллектуальной собственности на время санкций и ареста активов РФ, в нынешних условиях необходимо делать все то, что выгодно для граждан и экономики РФ, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов. Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил принять в качестве контрсанкций правила об использовании западной интеллектуальной собственности без лицензии и поблагодарил тех, кто разработал соответствующие программы, назвав это пиратским использованием "в режиме личных санкций". "В нынешних условиях надо делать все то, что выгодно для наших граждан, для нашей экономики и нашей обороны! Право на защиту западной интеллектуальной собственности следовало бы заморозить на время западных санкций и ареста наших активов", - сказал он. Морозов отметил, что инициативу "технологически можно достаточно быстро переплавить в нормативные решения".

https://ria.ru/20230131/sanktsii-1848656430.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, олег морозов, дмитрий медведев, госдума рф, единая россия