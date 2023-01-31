https://ria.ru/20230131/zaschita-1848678063.html
В ГД хотят заморозить право защиты западной интеллектуальной собственности
В ГД хотят заморозить право защиты западной интеллектуальной собственности - РИА Новости, 31.01.2023
В ГД хотят заморозить право защиты западной интеллектуальной собственности
Следует "заморозить" право на защиту западной интеллектуальной собственности на время санкций и ареста активов РФ, в нынешних условиях необходимо делать все то, РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:27
2023-01-31T14:27
2023-01-31T14:27
специальная военная операция на украине
экономика
россия
олег морозов
дмитрий медведев
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Следует "заморозить" право на защиту западной интеллектуальной собственности на время санкций и ареста активов РФ, в нынешних условиях необходимо делать все то, что выгодно для граждан и экономики РФ, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов. Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил принять в качестве контрсанкций правила об использовании западной интеллектуальной собственности без лицензии и поблагодарил тех, кто разработал соответствующие программы, назвав это пиратским использованием "в режиме личных санкций". "В нынешних условиях надо делать все то, что выгодно для наших граждан, для нашей экономики и нашей обороны! Право на защиту западной интеллектуальной собственности следовало бы заморозить на время западных санкций и ареста наших активов", - сказал он. Морозов отметил, что инициативу "технологически можно достаточно быстро переплавить в нормативные решения".
https://ria.ru/20230131/sanktsii-1848656430.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, олег морозов, дмитрий медведев, госдума рф, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Олег Морозов, Дмитрий Медведев, Госдума РФ, Единая Россия
В ГД хотят заморозить право защиты западной интеллектуальной собственности
В ГД предложили временно заморозить право защиты западной интеллектуальной собственности