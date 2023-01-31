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Украинские войска оставили первую линию обороны в Запорожской области - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/zaporozhe-1848617138.html
Украинские войска оставили первую линию обороны в Запорожской области
Украинские войска оставили первую линию обороны в Запорожской области - РИА Новости, 31.01.2023
Украинские войска оставили первую линию обороны в Запорожской области
Украинские военные оставили первую линию обороны в Запорожской области и отошли на заранее подготовленные позиции, заявил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:53
2023-01-31T12:26
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости. Украинские военные оставили первую линию обороны в Запорожской области и отошли на заранее подготовленные позиции, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. "Украинские войска оставили практически везде первую линию обороны и перешли на готовые позиции на второй и третьей линии", — сказал он РИА Новости.По словам политика, планы ВСУ начать наступление в Запорожье "на время сорваны"."Наша армия освободила новые рубежи. Она их заняла и теперь имеет более выгодное тактическое и стратегическое положение на Запорожском фронте. Нашей армии удалось освободить, взять под огневой или оперативный контроль девять населенных пунктов", — добавил Рогов.Ранее сообщалось, что российская армия в январе начала локальные наступательные действия на этом участке фронта. Боевые действия идут практически по всей линии соприкосновения, но основные направления — в районе городов Орехов и Гуляйполе. Запорожская область принята в состав Российской Федерации по итогам проведенного там референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российские ВС контролируют более 70% региона, под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230130/ugledar-1848409014.html
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безопасность, запорожская область, россия, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:53 31.01.2023 (обновлено: 12:26 31.01.2023)
 
Украинские войска оставили первую линию обороны в Запорожской области

Рогов сообщил, что ВСУ ушли с первой линии обороны в Запорожской области на другие позиции

© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAУкраинские БМП-2
Украинские БМП-2 - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
Украинские БМП-2. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости. Украинские военные оставили первую линию обороны в Запорожской области и отошли на заранее подготовленные позиции, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Украинские войска оставили практически везде первую линию обороны и перешли на готовые позиции на второй и третьей линии", — сказал он РИА Новости.
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 14:18Специальная военная операция на Украине
Российские войска заняли новые рубежи в районе Угледара
По словам политика, планы ВСУ начать наступление в Запорожье "на время сорваны".
"Наша армия освободила новые рубежи. Она их заняла и теперь имеет более выгодное тактическое и стратегическое положение на Запорожском фронте. Нашей армии удалось освободить, взять под огневой или оперативный контроль девять населенных пунктов", — добавил Рогов.
Ранее сообщалось, что российская армия в январе начала локальные наступательные действия на этом участке фронта. Боевые действия идут практически по всей линии соприкосновения, но основные направления — в районе городов Орехов и Гуляйполе.
Запорожская область принята в состав Российской Федерации по итогам проведенного там референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.
Сейчас российские ВС контролируют более 70% региона, под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьРоссияВладимир РоговУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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