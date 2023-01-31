https://ria.ru/20230131/zaporozhe-1848617138.html

Украинские войска оставили первую линию обороны в Запорожской области

Украинские войска оставили первую линию обороны в Запорожской области - РИА Новости, 31.01.2023

Украинские войска оставили первую линию обороны в Запорожской области

Украинские военные оставили первую линию обороны в Запорожской области и отошли на заранее подготовленные позиции, заявил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T11:53

2023-01-31T11:53

2023-01-31T12:26

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

россия

владимир рогов

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости. Украинские военные оставили первую линию обороны в Запорожской области и отошли на заранее подготовленные позиции, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. "Украинские войска оставили практически везде первую линию обороны и перешли на готовые позиции на второй и третьей линии", — сказал он РИА Новости.По словам политика, планы ВСУ начать наступление в Запорожье "на время сорваны"."Наша армия освободила новые рубежи. Она их заняла и теперь имеет более выгодное тактическое и стратегическое положение на Запорожском фронте. Нашей армии удалось освободить, взять под огневой или оперативный контроль девять населенных пунктов", — добавил Рогов.Ранее сообщалось, что российская армия в январе начала локальные наступательные действия на этом участке фронта. Боевые действия идут практически по всей линии соприкосновения, но основные направления — в районе городов Орехов и Гуляйполе. Запорожская область принята в состав Российской Федерации по итогам проведенного там референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российские ВС контролируют более 70% региона, под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230130/ugledar-1848409014.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, россия, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр