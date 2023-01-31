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"Это омерзительно". Фотография Залужного ужаснула французского политика - РИА Новости, 31.01.2023
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"Это омерзительно". Фотография Залужного ужаснула французского политика
"Это омерзительно". Фотография Залужного ужаснула французского политика - РИА Новости, 31.01.2023
"Это омерзительно". Фотография Залужного ужаснула французского политика
Депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал в Twitter снимок главнокомандующего ВСУ... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T19:04
2023-01-31T19:31
в мире
польша
украина
валерий залужный
николя дюпон-эньян
верховная рада украины
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал в Twitter снимок главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на фоне портрета Бандеры."Омерзительный пост украинского парламента был опубликован 1 января и удален сразу после негативной реакции Польши и Израиля", — написал политик.Ранее представители парламента выложили в официальном Twitter-аккаунте Верховной рады Украины запись о 114-й годовщине со дня рождения Бандеры. Текст сопроводили фотографией Залужного на фоне портрета лидера украинских националистов.В Польше этот факт вызвал волну возмущения, потому что Варшава считает Бандеру, в частности, идеологом событий 1943 года, которые называют Волынской резней. Польские историки расценивают это как геноцид и этническую чистку поляков.Премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил журналистам, что побеседовал на данную тему со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Он также выразил возмущение празднованием годовщины со дня рождения Бандеры на Украине. После этого запись, связанная с биографией националиста, исчезла со страницы Верховной рады в Twitter.
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в мире, польша, украина, валерий залужный, николя дюпон-эньян, верховная рада украины
В мире, Польша, Украина, Валерий Залужный, Николя Дюпон-Эньян, Верховная Рада Украины
19:04 31.01.2023 (обновлено: 19:31 31.01.2023)
 
"Это омерзительно". Фотография Залужного ужаснула французского политика

Французского депутата Дюпон-Эньяна возмутил снимок главкома ВСУ Залужного на фоне Бандеры

© AP Photo / Gleb Garanich/PoolГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал в Twitter снимок главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на фоне портрета Бандеры.
"Омерзительный пост украинского парламента был опубликован 1 января и удален сразу после негативной реакции Польши и Израиля", — написал политик.
Запись в твиттер аккаунте французского политика Николя Дюпон-Эньяна
Запись в твиттер аккаунте французского политика Николя Дюпон-Эньяна
Запись в твиттер аккаунте французского политика Николя Дюпон-Эньяна
Ранее представители парламента выложили в официальном Twitter-аккаунте Верховной рады Украины запись о 114-й годовщине со дня рождения Бандеры. Текст сопроводили фотографией Залужного на фоне портрета лидера украинских националистов.
В Польше этот факт вызвал волну возмущения, потому что Варшава считает Бандеру, в частности, идеологом событий 1943 года, которые называют Волынской резней. Польские историки расценивают это как геноцид и этническую чистку поляков.
Премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил журналистам, что побеседовал на данную тему со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Он также выразил возмущение празднованием годовщины со дня рождения Бандеры на Украине. После этого запись, связанная с биографией националиста, исчезла со страницы Верховной рады в Twitter.
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В миреПольшаУкраинаВалерий ЗалужныйНиколя Дюпон-ЭньянВерховная Рада Украины
 
 
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